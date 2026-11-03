صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بہالپور:11 ملزم گرفتار، شراب، منشیات اور اسلحہ برآمد

  • ملتان
بہالپور:11 ملزم گرفتار، شراب، منشیات اور اسلحہ برآمد

57 لیٹر شراب، 72 گرام آئس اور پانچ ناجائز ہتھیار قبضے میں لے لیے گئے

بہاولپور (سٹی رپورٹر) بہاولپور پولیس نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف کارروائیوں میں 11 ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضے سے شراب، منشیات اور ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ چنی گوٹھ پولیس نے شراب فروشی میں ملوث دو ملزمان کو گرفتار کرکے 57 لیٹر شراب برآمد کی۔ اسی طرح تھانہ بغداد الجدید اور تھانہ سٹی یزمان پولیس نے منشیات فروشی کے الزام میں دو ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضے سے 72 گرام کرسٹل آئس برآمد کی۔ تھانہ کوتوالی، ڈیراور اور تھانہ صدر حاصل پور پولیس نے ناجائز اسلحہ رکھنے کے الزام میں سات ملزمان کو گرفتار کیا۔ ان کے قبضے سے ایک کلاشنکوف، ایک 12 بور ریپیٹر، ایک 9 ایم ایم اور تین 30 بور پستول برآمد کیے گئے ۔ پولیس نے گرفتار ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کرکے مزید تفتیش شروع کر دی ہے ۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رانا عبد الوہاب نے کہا کہ معاشرے کو منشیات اور دیگر سماجی برائیوں سے پاک کرنا بہاولپور پولیس کی اولین ترجیح ہے ۔ جرائم پیشہ عناصر اور منشیات فروشی میں ملوث افراد کے خلاف بلاامتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

جوائنٹ سیکرٹری کیڈ کاریجنل کسٹمر فیلسٹیشن سینٹر کا دورہ

سنگاپور کے وزیر خارجہ کا نسٹ کا دورہ، تعلیمی فروغ پر تبادلہ خیال

قانونی نظام میں اے آئی کیسا تھ انسانی نگرانی ناگزیر ،شزہ فاطمہ

آئی جی کی زیر صدارت اجلاس ،سکیورٹی صورتحال کا جائزہ

چھوٹے انتظامی یونٹس سے عام آدمی کے مسائل حل ہونگے ،علیم خان

ڈی آئی جی اسلام آباد کی کھلی کچہری ،درخواستوں پر فوری احکامات جاری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مرنے سے پہلے یہ کام کر جائیے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ٹیل‘ شانزے لیزے اور سیکرے کیور
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سنگاپور کے وزیر خارجہ کا دورۂ پاکستان اور ہمارے ایوان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
افسروں کے پوشیدہ فوائد
شاہد کاردار
رشید صافی
پاکستان کا افغانستان کو انتباہ
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
جو نقشِ کہن تم کو نظر آئے مٹا دو
نسیم احمد باجوہ