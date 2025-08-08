صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسٹرکٹ بار کا تعزیتی ریفرنس،2 وکلاء کو قرعہ اندازی میں عمرہ کے ٹکٹ دئیے گئے

  • سرگودھا
ڈسٹرکٹ بار کا تعزیتی ریفرنس،2 وکلاء کو قرعہ اندازی میں عمرہ کے ٹکٹ دئیے گئے

جوہرآباد (نمائندہ دُنیا )ڈسٹرکٹ بار جوہرآباد کے زیراہتمام مرحوم وکلاء کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بار روم میں تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

جس میں قرعہ اندازی کے ذریعے دو وکلاء کو عمرہ ٹکٹ دیے گئے ۔تقریب کا آغاز تلاوت و نعت سے ہوا اور مرحوم وکلاء کے ایصالِ ثواب کے لیے دعا کی گئی۔صدر بار اختر عباس کھارا، جنرل سیکرٹری طاہر نواز اعوان اور دیگر مقررین نے مرحومین کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔عمرہ ٹکٹ وکلاء عمران خان بلوچ اور راجہ احمد نواز کو دیے گئے ۔ تقریب میں مختلف تحصیلوں کے وکلاء نے بھی شرکت کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ایم ڈی کیٹ 2025کی رجسٹریشن کا شیڈول جاری

ایل ایل بی انٹری ٹیسٹ سال میں دو بار لینے کا فیصلہ

پیپلزپارٹی پسے ہوئے طبقات کی نمائندہ جماعت :گورنر پنجاب

ایپکا مطالبات حکومت کو ارسال کئے جائیں گے ،فوادہاشم

بوگس چیک دینے والے کیخلاف مقدمہ درج

ملتان: پولیس مقابلے میں خطرناک ڈاکو زخمی گرفتار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بیرسٹر گوہر کا چھکا
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
زہر کا کاروبار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Finds and shall find me unafraid
بابر اعوان
کنور دلشاد
سانحہ نو مئی کے ماسٹر مائنڈ کی تلاش
کنور دلشاد
آصف عفان
وقت اور بخت
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر جنت نظیر کے مظلوم
امیر حمزہ