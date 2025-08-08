صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مڈھ رانجھا میں سبزیاں بھی عام آدمی کی پہنچ سے دورہو گئیں

  • سرگودھا
مڈھ رانجھا میں سبزیاں بھی عام آدمی کی پہنچ سے دورہو گئیں

مڈھ رانجھا(نمائندہ دنیا)مڈھ رانجھا میں سبزیاں بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور ،شہری مہنگے داموں خریدنے پر مجبور۔ روز مرہ کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کیساتھ سبزیوں کی قیمتیں بھی آؤٹ آف کنٹرول ہیں۔

مڈھ رانجھا میں،کھیرا150روپے ،پیاز100روپے ،ٹماٹر150روپے ،بینگن 160روپے ، آلو150روپے ،گوبھی 200روپے ،گھیا توری160روپے ،کدو200روپے فی کلو فروخت ہوئے جو تحصیل انتظامیہ کی جانب سے جاری کردہ نرخنامہ سے مہنگے داموں فر وخت ہوئیں۔ جبکہ دوکانداروں کا کہنا ہے کہ خریداری مہنگے داموں ہورہی ہے تو ریٹ لسٹ کے مطابق سبزیوں کی فروخت کرنا ممکن نہیں ہے ۔شہریوں نے اعلی احکام سے فوری اصلاح احوال کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

کینال روڈ پرٹرام منصوبے میں جیل روڈ انڈرپاس رکاوٹ

نجی یونیورسٹی کے طلبا کے وفد کی وزیر صحت سے ملاقات

جشن آزادی : پہلی بار’’اقلیتی ہفتہ‘‘ کا باقاعدہ آغاز

3سال میں 5 لاکھ خاندانوں کو قرضے دینے کافیصلہ

اگلے وزیر اعظم بلاول بھٹو ہونگے، گورنر پنجاب

خواجہ آصف کے بیان پر ریفرنس بھجوایا جائے، لیاقت بلوچ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بیرسٹر گوہر کا چھکا
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
زہر کا کاروبار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Finds and shall find me unafraid
بابر اعوان
کنور دلشاد
سانحہ نو مئی کے ماسٹر مائنڈ کی تلاش
کنور دلشاد
آصف عفان
وقت اور بخت
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر جنت نظیر کے مظلوم
امیر حمزہ