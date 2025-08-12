صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ربیع الاول بڑے عقیدت اور احترام سے منائینگے، خالد اقبال

  • سرگودھا
ربیع الاول بڑے عقیدت اور احترام سے منائینگے، خالد اقبال

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)مرکزی صدر نعت کونسل خالد اقبال مسرت نے کہا ہے کہ مقدس ربیع الاول بڑے عقیدت اور احترام سے منایا جائے گا۔۔۔

 ربیع النور کو مذہبی اور بڑے احترام سے منانے کیلئے میلاد النبیؐکے جلوس اور محافل کے انعقاد پر سکیورٹی اداروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی اشد ضرورت ہے ، مذہبی فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ملکی فرائض بھی انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، رسول کریمؐ سے محبت کا تقاضہ ہے کہ مسلمان متحد ہو کر امن و آشتی کا درس دیں، آپ نے امن و محبت، بھائی چارگی اور احترام انسانیت کا درس دیتا، اور یہ پیغام رہتی دنیا تک قائم رہے گا، عصر حاضر میں بھی نبی کریم ؐکی تعلیمات پر عمل کرنا راہ نجات ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

چینی کی وافر فراہمی، ڈیلرز کیلئے نئی پالیسی متعارف

نیلا گنبد اپ گریڈیشن، 62 دکانیں مسمار کرنے کا پلان فائنل

لاہور ڈویلپمنٹ پروگرام کا 30 ارب سے فیز ٹو تیار

عرس داتا گنج بخش ؒ کی تقریبات کل سے شروع : شافع حسین

گورنر پنجاب سے پاکستان کول ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات

یوم اقلیت پر تقریب، طلبہ کو سکالر شپس کے چیک تقسیم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک ماں جو اعلیٰ ملکی اعزاز کی مستحق ہے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لندن میں ملتانی اور ارشد ملتانی کا شعر
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
تازہ بھارتی جھوٹ، باسی کڑھی میں اُبال!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افراد کا مرہونِ منت نظام
رشید صافی
جویریہ صدیق
مودی سرکار کی ڈوبتی نائو
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(2)
حافظ محمد ادریس