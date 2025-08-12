صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی او میانوالی کی آفس میں روزمرہ کھلی کچہری،شہریوں کے مسائل سنے

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار )ڈی پی او میانوالی کی آفس میں روزمرہ کھلی کچہری ،وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے ویژن کے مطابق۔۔۔

 ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل نے کمپلینٹ سیل میں ہونے والی روزمرہ کھلی کچہری میں آنے والے شہریوں کی شکایات اور مسائل سنے اور ان کو موقع پر ہی حل کرنے کے احکامات جاری کیے ۔شہریوں کے مسائل اور شکایات کا حل میری اولین ترجیح ہے ۔  کوئی بھی شہری بلا جھجک اپنے مسائل کے حل کیلئے تشریف لاسکتے ہیں۔

 

