صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صہیب بھرتھ کا کوٹ مومن کا دورہ،5افراد کو ریسکیوکیا

  • سرگودھا
صہیب بھرتھ کا کوٹ مومن کا دورہ،5افراد کو ریسکیوکیا

کوٹ مومن (نمائندہ دنیا )دریائے چناب میں آنے والے سیلاب کے باعث کوٹ مومن اور گرد و نواح کے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں تیزی سے جاری ہیں۔

 صوبائی وزیر قانون ملک صہیب احمد بھرتھ نے جمعہ کے روز کوٹ مومن پہنچ کر سیلابی صورت حال کا جائزہ لیا اور انتظامیہ کے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا،اس موقع پر کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان، آر پی او سرگودہا شہزاد آصف خان، ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم، ڈی پی او صہیب اشرف سمیت محکمہ انہار، سی اینڈ ڈبلیو اور ریسکیو 1122 کے افسران بھی صوبائی وزیر کے ہمراہ تھے ۔ صوبائی وزیر ریسکیو بوٹ پر بیٹھ کر قریبی متاثرہ بستیوں تک پہنچے اور خود پانچ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ اس موقع پر انہوں نے طالب والا پل پر دریائے چناب کے بہاؤ کا بھی معائنہ کیا اور متعلقہ محکموں سے پانی کی صورتحال پر تفصیلی رپورٹ لی۔ ڈپٹی کمشنر نے صوبائی وزیر کو سیلابی صورت حال، ریلیف سرگرمیوں اور متاثرہ افراد کے انخلا سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ ملک صہیب احمد بھرتھ نے بتایا کہ کوٹ مومن کے متاثرہ پوائنٹ سے اب تک 4500 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ سرگودہا کی فیلڈ فارمیشن مکمل طور پر متحرک ہے ۔ انتظامیہ، پولیس، ریسکیو ٹیمیں اور دیگر ادارے دن رات محنت کر رہے ہیں ۔ملک صہیب احمد بھرتھ نے بتایا کہ کوٹ مومن کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں واضح کمی آ رہی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ وزیرِاعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایات پر متاثرہ علاقوں کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ نقصانات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے اور متاثرین کی بحالی کے لیے ہر ممکن اقدام کیا جائے گا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

الائیڈ ہسپتال ٹو میں چلڈرن وارڈ کی تعمیر ومرمت ،سامان کی شفٹنگ پر سکیور ٹی عملہ مامور

صوبائی وزراخواجہ سلمان رفیق اورعمران نذیرکاچنیوٹ ،جھنگ کادورہ

سیلاب پر نظر، لوگوں کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح :ڈپٹی کمشنر

ڈائریکٹر لائیو سٹاک ڈاکٹر سید ندیم بدر کاچنیوٹ کے مختلف فلڈ ریلیف کیمپس کا دورہ

ایم ڈی واسا کی فرنچ پراجیکٹ فیز ٹو بروقت مکمل کرنے کی ہدایت

سیلابی صورتحال :سول ڈیفنس کے رضاکار عوامی خدمت میں پیش پیش

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تیس روپے اور ’پولیس جسٹس‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
الوداع! فرینک کیپریو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہماری تنزلی اور جاپان کی ترقی کا راز
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبوں کی تشکیل اورسیاسی جماعتوں کی ترجیحات
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
نئے صوبے ضروری ہیں
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم! … (2)
مفتی منیب الرحمٰن