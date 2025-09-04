صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریاض شاد ہم نصابی فورم، یونیورسٹی آف سرگودھا کے زیر اہتمام حسن قرأت، نعت کے مقابلے

  • سرگودھا
ریاض شاد ہم نصابی فورم، یونیورسٹی آف سرگودھا کے زیر اہتمام حسن قرأت، نعت کے مقابلے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) عشرہ شانِ رحمت العالمینؐ کے موقع پر ریاض شاد ہم نصابی فورم، یونیورسٹی آف سرگودھا کے زیر اہتمام حسن قرأت، نعت اور اردو تقریری مقابلے منعقد کیے گئے۔۔۔

جن میں طلبہ و طالبات نے بھرپور شرکت کی۔مقابلہ حسن قرأت میں شعبہ اسلامیات کے زین العابدین نے پہلی، شعبہ عربی کے عدنان ظفر نے دوسری اور غلام احمد رضا نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ مقابلہ حسن نعت میں شعبہ ذوالوجی کی غلام سکینہ نے پہلی، شعبہ ابلاغیات کی حجاب فاطمہ نے دوسری جبکہ شعبہ پنجابی کے محمد عارف نے تیسری پوزیشن اپنے نام کی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

سندھ ہائیکورٹ کا درخواست گزار پر20ہزار جرمانہ

نعتیہ محفلیں دلوں کو نور سے بھرتی ہیں ،گورنر سندھ

منعم ظفر کی قیادت میں وفد کی ڈی جی نادرا سے ملاقات

اے ڈی بی کی ریڈلائن منصوبے میں تعاون کی یقین دہانی

جامعہ کراچی کی زمین پرقبضہ نہیں ہونے دیں گے ،امین الحق

پولیس مقابلوں میں 6ڈاکو گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خواجہ صاحب ! بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے !
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گیارہ سال میں کچھ بھی نہیں بدلا!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاسی جماعتوں کی تشہیری حکمتِ عملی
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیلاب کے معاشی و سماجی اثرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
سیلاب کے بعد کا سماں ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
میلاد النبیﷺ
مفتی منیب الرحمٰن