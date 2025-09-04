ریاض شاد ہم نصابی فورم، یونیورسٹی آف سرگودھا کے زیر اہتمام حسن قرأت، نعت کے مقابلے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) عشرہ شانِ رحمت العالمینؐ کے موقع پر ریاض شاد ہم نصابی فورم، یونیورسٹی آف سرگودھا کے زیر اہتمام حسن قرأت، نعت اور اردو تقریری مقابلے منعقد کیے گئے۔۔۔
جن میں طلبہ و طالبات نے بھرپور شرکت کی۔مقابلہ حسن قرأت میں شعبہ اسلامیات کے زین العابدین نے پہلی، شعبہ عربی کے عدنان ظفر نے دوسری اور غلام احمد رضا نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ مقابلہ حسن نعت میں شعبہ ذوالوجی کی غلام سکینہ نے پہلی، شعبہ ابلاغیات کی حجاب فاطمہ نے دوسری جبکہ شعبہ پنجابی کے محمد عارف نے تیسری پوزیشن اپنے نام کی۔