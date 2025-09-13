صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نامعلوم افراد کی فائرنگ سے قتل 2نوجوان سپرد خاک

  • سرگودھا
نامعلوم افراد کی فائرنگ سے قتل 2نوجوان سپرد خاک

مڈھ رانجھا(نمائندہ دُنیا)نامعلوم ملزمان کے فائرنگ سے قتل ہونے والے دونوں نوجوانوں کو نماز جنازہ کے بعد آبائی قبرستان میں سپرد خاک کردیا۔۔۔

 ایک روز قبل نواحی موضع نصیر پور کلاں میں نامعلوم ملزمان نے نامعلوم وجوہات کی بناء پر فائرنگ کرکے عاطف احمد اور ریحان ریاض کو قتل کردیا تھا جبکہ فائرنگ کے نتیجہ میں ایک نوجوان محمد ذوالقرنین شدید زخمی ہوگیا تھا ۔ نوجوانوں کی میتیں گھر پہنچنے پر ہر آنکھ اشکبار تھی ۔ عاطف احمد اورریحان ریاض کی نماز جنازہ آبائی گاؤں نصیر پور کلاں میں ادا کی گئی جنکی نماز جنازہ میں علاقہ بھر سے لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ۔ نماز جنازہ کے بعد سینکڑوں سوگواروں کی موجود گی میں آبائی قبرستان میں سپرد خاک کردیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

صوبے میں گندم کی ذخیرہ اندوزی کے خلاف آپریشن

ترقیاتی سکیموں کیلئے9 ارب کے فنڈز منظور

پولیس کے ذریعے 6لاکھ متاثرین محفوظ مقامات پر منتقل

چکن کی قیمت میں ایک ماہ بعد تبدیلی ،4روپے کلو کمی

ہائر ایجوکیشن :کالج پرنسپلز کے انٹرویوز مؤخر

گیس کے سابق بقایاجات کی وصولی تاحکم ثانی روک دی گئی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’زندہ ہے جمعیت زندہ ہے‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اس آفت میں اتنی فرصت کیسے مل گئی ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسرائیل کا عربوں کو کھلا چیلنج
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بیوروکریسی خادم یا مخدوم
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
نیپال میں بدلتے حالات
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(2)
مفتی منیب الرحمٰن