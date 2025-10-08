صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کار کی گاڑی کو ٹکر،خاتون جاں بحق ،3بچوں سمیت 4زخمی

  • سرگودھا
کار کی گاڑی کو ٹکر،خاتون جاں بحق ،3بچوں سمیت 4زخمی

اوورٹیک کرتے حادثہ،50سالہ خاتون دم توڑ گئی ،زخمی ہسپتال منتقل

دریاخان(نمائندہ دنیا )تیز رفتار کار اوور ٹیک کرتے ہوئے سامنے آنے والی کار سے ٹکرا گئی خاتون جاں بحق ہو گئی جبکہ تین بچوں سمیت چار افراد زخمی ہوگئے ، ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا ،تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز عطاء اللہ نون کار پر فیملی کے ہمراہ بھکر جا رہا تھا کہ اسی دوران چونی شمالی کے قریب تیز رفتار کار اوور ٹیک کے دوران آمنے سامنے ٹکرا گئی جس کے نتیجہ پچاس سالہ (ش) زندگی کی بازی ہار گئی جبکہ دو بچیوں سمیت چار افراد زخمی ہو گئے جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ،فرار ہونے والے ڈرائیور کیخلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

چیئرمین سی ڈی اے سے ایم ڈی اوپی ایف کی ملاقات

آئی جی اسلام آباد کی کھلی کچہری،شہریوں،پولیس کے مسائل سنے

پاکستان اوراردن کااقتصادی تعاون کے فروغ پر اتفاق

ن لیگ خواتین کو سیاسی طورپر بااختیار بناناچاہتی:شازیہ رضوان

الخدمت فاؤنڈیشن،غزہ میں 7ارب 90کروڑ خرچ:حفیظ الرحمن

تھانہ میں ہر شہری کو عزت سے سنا جائے :آرپی او راولپنڈی

آج کے کالمز

ایاز امیر
غریب دباؤ مہم زوروں پر
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
استاد کی عظمت اور سرکاری سکولوں کی حالت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
برطانوی سامراج اور سرحدی مزاحمت
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
ٹرمپ کا امن منصوبہ اور پالیسی ابہام
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ترقی آن لائن، عوام آف لائن
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ختمِ نبوت کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر