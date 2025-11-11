صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چین میں یونیورسٹی آف سرگودھا کے طلبہ کی گریجویشن تقریب

  • سرگودھا
چین میں یونیورسٹی آف سرگودھا کے طلبہ کی گریجویشن تقریب

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) یونیورسٹی آف سرگودھا کے طلبہ کی گریجویشن تقریب سول ایوی ایشن یونیورسٹی آف چائنا میں منعقد ہوئی۔یہ طلبہ بین الاقوامی سٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام کے تحت چین میں تعلیمی وتربیتی سرگرمیوں میں شریک تھے ۔

تقریب میں یونیورسٹی آف سرگودھا اور سول ایوی ایشن یونیورسٹی آف چائنا کے مابین جاری تعلیمی تعاون اور تحقیقاتی روابط کو سراہا گیا۔ پروگرام کا مقصد طلبہ میں بین الثقافتی تفہیم، اختراع اور عالمی سطح پر علمی اشتراک کو فروغ دینا تھا۔یہ منصوبہ وائس چانسلر یونیورسٹی آف سرگودھا پروفیسر ڈاکٹر قیصر عباس کی قیادت اور ڈائریکٹر اورک پروفیسر ڈاکٹر احمد رضا بلال کی نگرانی میں مکمل ہوا۔چین کے تعلیمی دورہ کے دوران طلبہ نے چینی ایروسپیس اور ایئربس مینوفیکچرنگ فیکٹریوں کا دورہ کیا، جبکہ چین کی ایوی ایشن تاریخ وثقافت سے متعلق اہم مقامات کا مشاہدہ بھی کیا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ناقص منصوبہ بندی پر دو میگا پروجیکٹس کا ٹکرائو:تبدیلی پر لاگت بڑھنے کا امکان

لاہور ڈویژن 37:ارب کے منصوبوں پر پیشرفت کا جائزہ

سی ایس ایس کا امتحان پاس کرنیوالوں کیلئے ایوارڈز تقریب

برائلر گوشت کی اونچی اڑان،مزید 22روپے کلو مہنگا

لیسکو میں میٹرز کابحران شدت اختیار کرگیا‘صارفین خوار

پی ایچ اے ، محکمہ صحت و بہبود آبادی کے درمیان معاہدہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہم اور وسوسے برائے فروخت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا!
خالد مسعود خان
سلمان غنی
ممدانی کی جیت اور مقامی حکومتوں کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
استنبول مذاکرات کی ناکامی کی وجوہات
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
راجپوت قبیلے کا ایک بہادر ہوا باز
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ … (1)
حافظ محمد ادریس