صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یتیم بچیوں ساڑھے تین مرلے کا پلاٹ الاٹ کرنے کا فیصلہ

  • سرگودھا
یتیم بچیوں ساڑھے تین مرلے کا پلاٹ الاٹ کرنے کا فیصلہ

تصدیق کا عمل شروع ،آئندہ چند روز میں مکمل ہو جائیگا،بچیوں میں خوشی کی لہر

فاروقہ/سرگودھا( نمائندہ دنیا )حکومت پنجاب کی ہدا یت پر محکمہ مال نے ایسی یتیم بچیوں کی جا ئیداد کی جانچ پڑتال شروع کر دی ہے جنہیں کم از کم ایک مرلہ اراضی وراثت میں ملی ہو تحصیلدار ساہیوال واحد بخش نے ریکارڈ مال کے مطابق تصدیق کا عمل شروع کر دیا ہے ذرائع کے مطابق حکومت پنجاب ان بچیوں کو ساڑھے تین مرلہ کا پلاٹ الاٹ کیا جائے گا تصدیق کا عمل شروع ہوتے ہی بچیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تحصیلدار واحد بخش کے مطابق آئندہ چند روز میں تصدیق کا عمل مکمل کر کے پنجاب حکومت کو تفصیلی رپورٹ پیش کر دی جائے گی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

وزیر اعظم شہباز شریف سے نو منتخب ایم این اے بلال فاروق تارڑ کی ملاقات

ڈی پی ایس گوجرانوالہ میں سموگ آگاہی سیمینار

آسیان ممالک کے وفد کا دورہ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس

گوجرانوالہ ڈویژن میں پی ایس ایل طرز پر کبڈی ایونٹ کرانے کا اعلان

پاسپورٹ دفتر میں ٹائوٹ مافیا کے خاتمے کیلئے اقدامات کی ہدایت

سیالکوٹ :کوسٹر موٹر سائیکلوں سے ٹکرا گئی ، 2 افراد زخمی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ساتویں صدی عیسوی کی ایک خاتون سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جٹ جانے تے بجو جانے( مکرّر)
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سرسیّد‘ مکتبِ فراہی اور جمہور علما
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
18ویں سے 28ویں ترمیم تک
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
عالم اسلام کا اثاثہ، مفتی محمد تقی عثمانی … (2)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(دہم)
مفتی منیب الرحمٰن