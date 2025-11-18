صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ارشد وٹو کا گلشن نذیر پارک کی بحالی اور اپ گریڈیشن کاتفصیلی جائزہ

  • سرگودھا
ارشد وٹو کا گلشن نذیر پارک کی بحالی اور اپ گریڈیشن کاتفصیلی جائزہ

تمام مراحل کو معیاری انداز اور مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے ،اے ڈی سی جی

بھکر(ڈسٹرکٹ رپورٹر )ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ڈاکٹر ارشد وٹو نے گلشنِ نذیر پارک کی بحالی اور اپ گریڈیشن کے جاری کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا۔اس موقع پرانہوں نے کہا کہ پارک کی مرمت ،تزئین و آرائش،روشنی کے انتظامات اور شہری سہولیات کی بہتری کے تمام مراحل کو معیاری انداز اور مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے تاکہ شہریوں کو بہترین اور پرسکون تفریحی ماحول میسر آ سکے ۔اے ڈی سی جی ڈاکٹر ارشد وٹو نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ضلعی انتظامیہ شہریوں کو صاف، سرسبز اور صحت بخش ماحول فراہم کرنے کیلئے عملی،جامع اور مسلسل اقدامات کر رہی ہے ۔انہوں نے کہا کہ عوام کو کم خرچ اور معیاری تفریحی سہولیات کی فراہمی ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیحات میں شامل ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستانی سیاست اور مڈل کلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
خزاں کے رنگ اور کولاژ
خالد مسعود خان
سلمان غنی
افغانستان مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
جیو اکنامکس کا قومی وژن
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
اعظم گڑھ کا ایک قابلِ فخر فرزند
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس