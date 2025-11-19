صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھٹہ مالکان کی من مانیاں جاری‘اینٹیں مہنگے داموں فروخت

  • سرگودھا
بھٹہ مالکان کی من مانیاں جاری‘اینٹیں مہنگے داموں فروخت

مڈھ رانجھا(نمائندہ دُنیا)بھٹہ مالکان کی من مانیاں عروج پر پہنچ گئیں، اینٹوں کی مہنگے داموں فروخت جاری، شہری پریشانی میں مبتلا۔

مڈھ رانجھا اور گردونواح میں قائم بھٹہ خشت پراینٹوں کی مہنگے داموں فروخت جاری ہے ۔بھٹہ پر فی ہزار اول اینٹ کی قیمت 18ہزارروپے تک پہنچ گئی ہے جس سے عام آدمی کو تعمیراتی کام کیلئے اینٹیں خریدنا انتہائی مشکل ہو گیا۔ حالیہ آنیوالے سیلاب میں مڈھ رانجھا او ر گردونواح کے متعدد دیہاتوں میں مکانات کا شدید نقصان ہوا بھٹہ مالکان کی جانب سے انیٹوں کی خودساختہ مہنگائی کی وجہ سے مکان کی تعمیر نو ناممکن بنا دی گئی۔ علاقہ مکینوں نے اعلیٰ احکام سے مطالبہ کیا ہے کہ سرکاری ریٹ پر اینٹوں کی فروخت پرعملدرآمد یقینی بنایا جائے تاکہ عام آدمی کو ریلیف مہیا ہوسکے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

گیس بندش پر ایل پی جی مافیا کی لوٹ مارتیز: 300روپے کلو فروخت

ختم نبوت کانفرنس پر رانا ثنا و دیگرشرکاکیلئے ظہرانے کااہتمام

کامیابی کیلئے قرآن وحدیث کی تعلیمات کو اپنانا ہوگا :علما

سیوریج شکایات کا ازالہ یقینی بنایاجائے :ایم ڈی واسا

سٹریٹ لائٹس کو فعال بنانے کیلئے میکنزم بنانیکی ہدایت

دیرینہ نادہندگان کیخلاف سخت کارروائی کی ہدایت

آج کے کالمز

ایاز امیر
جادو ٹونے کا پورا احاطہ نہیں ہوا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Those who live by the gun
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعلے نہیں شبنم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جاوید حفیظ
ٹاٹ والے سکول سے سفارتی ایوانوں تک…(2)
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
ایف 35سعودی امریکہ ڈیل، بدلتی عالمی بساط!
محمد حسن رضا