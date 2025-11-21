صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنروں کو سگریٹ کی غیر قانونی مینو فیکچرنگ،فروخت کے خلاف سخت ایکشن کا ٹاسک

  • سرگودھا
ڈپٹی کمشنروں کو سگریٹ کی غیر قانونی مینو فیکچرنگ،فروخت کے خلاف سخت ایکشن کا ٹاسک

ایکسائز اور ریونیو حکام کو مشترکہ ٹیمیں بنا کر کارروائی تیز کرنے کا حکم ، غیر قانونی سگریٹ کی شناخت کے لئے خصوصی ایپ استعمال کی جائے ، کارروائی کا واضح میکنزم بنانے کی ہدایت بھی جاری

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)اعلیٰ سطح کے اجلاس میں چاروں اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو غیر قانونی سگریٹ کی مینوفیکچرنگ اور فروخت کے خلاف سخت ایکشن لینے کا ٹاسک سونپ دیا ،جہاں بھی ایسی پروڈکشن یا سپلائی ہو رہی ہے وہاں قانون کے مطابق فوری ایکشن ہو۔ مقامی سطح پر جو لوگ چھپ کر سیل یا پروڈکشن کر رہے ہیں، ان کے خلاف بھی بلا امتیاز کارروائی کی جائے ۔ کمشنر نے ایکسائز اور ریونیو حکام کو مشترکہ ٹیمیں بنا کر کارروائی تیز کرنے کا ٹا سک دیا اور ہدایت کی کہ سگریٹ شاپس اور گوداموں کی باقاعدہ چیکنگ ہو۔ انہوں نے بتایا کہ اس مقصد کے لیے ایک ایپ بھی تیار کی گئی ہے جس کے ذریعے اسکین کر کے غیر قانونی سگریٹ کی شناخت کی جا سکتی ہے ۔

ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت کی گئی کہ وہ ایکسائز افسران اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو بلا کر کارروائی کا واضح میکنزم بنائیں اور غیر قانونی مینوفیکچرنگ، گوداموں اور اسٹورز کے خلاف اقدامات اپنی ترجیحات میں شامل کریں۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر سرگودہا کیپٹن (ر) محمد وسیم، ڈپٹی کمشنر خوشاب فروا عامر، ڈپٹی کمشنر میانوالی اسد عباس، اے ڈی سی آر بھکر، ایم ڈی پی ایچ اے ، سی ای او ایس ڈبلیو ایم سی، سی او ایم سی، ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ اور دیگر محکموں کے افسران شریک تھے ۔کمشنر نے وزیر اعلی پنجاب کے پی آئیز کے مطابق مختلف شعبوں میں پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا۔ مین ہول کورز کی تنصیب اور پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں مین ہولز کور کرنے متعلق رپورٹ تین دن میں طلب کر لی گئی ہے ۔ دکانوں کے سامنے لٹکے ترپال اور رکاوٹوں کے خاتمے کے لیے بھی عملی اقدامات جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی۔ اجلاس میں چاروں ڈپٹی کمشنرز نے اپنے اضلاع میں عوامی سہولتوں اور ترقیاتی منصوبوں سے متعلق پیش رفت سے کمشنرکوآگاہ کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ایک ہزار اینٹ کی قیمت 22 ہزار تک پہنچ گئ تعمیراتی صنعت شدید متاثر ہزاروں مزدور بیروزگار

فیکٹریوں کا زہریلا دھواں بیماریاں پھیلانے لگا : عوام کو سانس لینے میں دشواری

زین آرون پیپلز یوتھ آرگنائزیشن ضلع گوجرانوالہ کے صدر نامزد

مفتی جلاالدین ؒ،پیر مظہر قیوم مشہدی ؒ کے عرس کی تقریب

2منشیات فروش دھرلئے گئے ڈیڑھ کلو سے زائد چرس برآمد

الیکٹرانک میڈیا ایسوسی ایشن کی نومنتخب باڈی کی ڈی سی سے ملاقات

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
عمران خان نے ضامن ڈھونڈ لیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پہلے انسان‘ پھر کچھ اور
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804کی آئسولیشن
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
سلامتی کونسل غزہ میں امن قائم کر سکتی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
واقعات تماشا نہیں ہوتے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، سیرت اور سائنس کے عجائب
امیر حمزہ