صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر قانونی سگریٹ کی فروخت پر چھاپے ،767 پیکٹس برآمد،

  • سرگودھا
غیر قانونی سگریٹ کی فروخت پر چھاپے ،767 پیکٹس برآمد،

خوشاب (نمائندہ دُنیا) ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر احسان قادر مجوکہ نے جوہرآباد میں مختلف مقامات پر چھاپوں کے دوران غیر قانونی سگریٹ فروخت کرنے والوں کے قبضے سے 767 پیکٹسبرآمد کر لیے جنہیں مزید کارروائی کے لیے RTO کے حوالے کر دیا گیا ہے۔

ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر احسان قادر مجوکہ نے جوہرآباد میں مختلف مقامات پر چھاپوں کے دوران غیر قانونی سگریٹ فروخت کرنے والوں کے قبضے سے 767 پیکٹسبرآمد کر لیے جنہیں مزید کارروائی کے لیے RTO کے حوالے کر دیا گیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
بے قراری جب کم ہونے لگے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گبر سنگھ سیاستدان کیوں نہ بن سکا؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اِک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے …(2)
شاہد صدیقی
محمد حسن رضا
انتخاب‘ بیانیہ‘ انجام!
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
آبی تنازعات اور دو صحافیوں کا نوحہ
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مساجد سے تعلق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر