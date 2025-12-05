صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میانوالی کی شاہراہوں پر جھاڑیوں کی بھرمار، حادثات میں اضافہ

  • سرگودھا
میانوالی کی شاہراہوں پر جھاڑیوں کی بھرمار، حادثات میں اضافہ

کانٹ چھانٹ نہ ہونے سے سفر خطرناک اور مشکلات میں اضافہ ہورہا ،اہل علاقہ

کندیاں (نمائندہ دنیا) ضلع میانوالی میں محکمہ ہائی وے کی غفلت کے باعث متعدد مرکزی شاہراہوں کے اطراف خود رو جھاڑیوں اور لٹکتی شاخوں نے سڑکوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے ۔ شہریوں اور سماجی رہنماؤں نے بتایا کہ گزشتہ ایک سال سے میانوالی مظفرگڑھ روڈ، کندیاں میانوالی لنک روڈ اور کندیاں چشمہ روڈ سمیت اہم شاہراہوں کی باقاعدہ کانٹ چھانٹ نہیں کی گئی جس کی وجہ سے حادثات میں تشویشناک اضافہ ہو چکا ہے ۔ آندھی طوفان کے دوران درختوں کی شاخیں ٹوٹ کر سڑک پر گر جانا معمول بن چکا ہے ۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ محکمہ ہائی وے کے ملازمین یا تو افسران کی ذاتی خدمت پر مامور ہیں یا غفلت کا شکار۔ شہریوں نے ڈی سی میانوالی سے صورتحال کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

نشاط گروپ کی سی کے ڈی پلانٹ پر رول آؤٹ کیساتھ بڑی کامیابی

محکمہ اطلاعات اور روڈا میں صحافی کالونی فیز ٹو کیلئے معاہدہ

محکمہ ریلوے کے سرکاری سکولز کی آؤٹ سورسنگ کابھی آغاز

فنڈز کی کمی ، ٹولنٹن مارکیٹ کے فیز ٹو میں تاخیر کاخدشہ

ریلوے سٹیشن کے اطراف تجاوزات و عارضی سٹرکچر مسمار

سیکرٹری ہاؤسنگ کا ترقیاتی منصوبوں کی جیوٹیگنگ کاحکم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کپتان نے مایوس نہیں کیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
افواہیں اور خدشات
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مزاحمت اور معاشرہ
بابر اعوان
کنور دلشاد
گورنر راج‘ آئینی حقیقت اور پس پردہ عزائم
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ پلان اور پاکستان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امیر حمزہ
قرآن کریم، اتحادِ اقوام اور پاکستان کی اڑان
امیر حمزہ