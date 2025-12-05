صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جعلی ادویات فروخت پر2سپلائرزکیخلاف مقدمہ درج

  • سرگودھا
جعلی ادویات فروخت پر2سپلائرزکیخلاف مقدمہ درج

حافظ عثمان اور عادل امین جعلی ادویات ہسپتالوں ،سٹورز پر سپلائی کرتے تھےدونوں کا تعلق ایک نیٹ ورک سے ہے ،اس حوالے سے مزید گرفتاریاں متوقع

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ کی ہدایت پر جعلی ادویات فروخت کرنے والے 2سپلائرزکے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ڈرگ انسپکٹر محمد رضوان نے ٹیم کے ہمراہ سلانوالی میں کاروائی کے دوران حافظ عثمان اور عادل امین سے برآمد ہونے والی ادویات اور اس کا ریکارڈ کوالٹی کنٹرول بورڈ کو ارسال کیا تھا جس کی تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ ملزمان مقامی طور پر جعلی ادویات تیار کر کے بڑی کمپنیوں کی پیکنگ کے ساتھ مختلف ہسپتالوں اور میڈیکل سٹوروں پر یہ ادویات سپلائی کرتے ہیں ملزمان کی طرف سے جن کمپنیوں کی انوائس اور لیٹر پیش کیے گئے رابطہ کرنے پر ان کمپنیوں نے پکڑی کی ادویات اور انوائس سے لاعلمی کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ مذکورہ بیجز کمپنیوں کی طرف سے کبھی تیار نہیں کیے گئے ،دونوں کا تعلق ایک نیٹ ورک سے ہے اور اس حوالے سے مزید گرفتاریاں متوقع ہیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

6مزید اہم شاہراہوں پر رکشوں کے داخلے پر پابندی عائد

سندھ حکومت اور کے ایم سی عوام کو ریلیف دینے میں ناکام، منعم ظفر

سندھی ثقافت پرانی پہچان ،ڈپٹی میئر

ڈاکو کو زندہ جلانے کا واقعہ، آئی جی سمیت اعلیٰ افسران کو نوٹس

پی آئی ڈی کا اقراء یونیورسٹی میں گمراہ کن معلومات پر سیمینار

پورٹ قاسم میں 132کے وی گرڈ اسٹیشن کے قیام کا معاہدہ طے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کپتان نے مایوس نہیں کیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
افواہیں اور خدشات
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مزاحمت اور معاشرہ
بابر اعوان
کنور دلشاد
گورنر راج‘ آئینی حقیقت اور پس پردہ عزائم
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ پلان اور پاکستان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امیر حمزہ
قرآن کریم، اتحادِ اقوام اور پاکستان کی اڑان
امیر حمزہ