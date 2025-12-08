صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاہ پورصدر کے مین بازاروں سے تجاوزات ختم ،پیرا فورس کے بازاروں کے دورے

  • سرگودھا
شاہ پورصدر کے مین بازاروں سے تجاوزات ختم ،پیرا فورس کے بازاروں کے دورے

شاہ پور ( نمائندہ دنیا )پیرا فورس کی کاروائیوں سے شاہ پورصدر کے مین بازاروں سے تجاوزات ختم ھونا شروع ھو گئی ہیں ، جیل روڈ شاہ پور سے بھی کافی حد تک تجاوازت میں کمی آئی ہے ۔

پیرا فورس روزانہ کی بنیاد پر بازاروں کا دورہ کرتی ہے اور دوکانداروں کو احکامات جاری کرتی ہے ۔ پیرا فورس کے انچارج نے وارننگ دیتے ھوئے کہا کہ ہدایات پر فوری عمل کیا جائے تاکہ دوکاندار کسی بڑی کاروا ئی سے بچ پائیں ۔پیرا فورس حکومت پنجاب کی ہدایات کے مطابق عمل کرائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فاتح کون؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
خاک رعب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
غدار کون؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری‘ ڈیجیٹل ادائیگیاں اور معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
عظمت ِ قرآن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر