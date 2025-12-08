صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فو ج اور سپہ سا لا ر کیخلا ف پر وپیگنڈا نا قابل قبو ل ہے : مدبر احمد خان

  • سرگودھا
فو ج اور سپہ سا لا ر کیخلا ف پر وپیگنڈا نا قابل قبو ل ہے : مدبر احمد خان

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سیکرٹری خاتم النبین ؐ ہارٹ سنٹر مدبر احمد خان نے کہا ہے کہ فو ج اور سپہ سا لا ر کے خلا ف پر وپیگنڈا نا قابل قبو ل ہے ہما ر ی فو ج کسی مکتبہ فکر یا جماعت کی نہیں بلکہ پا کستا نیوں کی فو ج ہے ہما ر ی افوا ج وطن عز یز کی بقا و سلامتی کی ضامن ہے ہما ر ی افوا ج کی وطن عز یز کے دفاع کے لیے قر با نیوں کی تاریخ کا پوری د نیا اعتراف کر تی ہے ا س لیے ہما ر ی افوا ج کے خلا ف پر وپیگنڈا نا قابل قبو ل ہے پوری قوم اپنی افواج کی قر با نیوں اور شہا دتوں پر انہیں سلو ٹ پیش کر تی ہے ۔

سیکرٹری خاتم النبین ؐ ہارٹ سنٹر مدبر احمد خان نے کہا ہے کہ فو ج اور سپہ سا لا ر کے خلا ف پر وپیگنڈا نا قابل قبو ل ہے ہما ر ی فو ج کسی مکتبہ فکر یا جماعت کی نہیں بلکہ پا کستا نیوں کی فو ج ہے ہما ر ی افوا ج وطن عز یز کی بقا و سلامتی کی ضامن ہے ہما ر ی افوا ج کی وطن عز یز کے دفاع کے لیے قر با نیوں کی تاریخ کا پوری د نیا اعتراف کر تی ہے ا س لیے ہما ر ی افوا ج کے خلا ف پر وپیگنڈا نا قابل قبو ل ہے پوری قوم اپنی افواج کی قر با نیوں اور شہا دتوں پر انہیں سلو ٹ پیش کر تی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فاتح کون؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
خاک رعب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
غدار کون؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری‘ ڈیجیٹل ادائیگیاں اور معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
عظمت ِ قرآن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر