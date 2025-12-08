صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہید کانسٹیبل عامر مشتاق کی برسی پر پولیس دستے کی سلامی

  • فیصل آباد
شہید کانسٹیبل عامر مشتاق کی برسی پر پولیس دستے کی سلامی

پولیس دستے نے خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے پھولوں کی چادر چڑھائی

فیصل آباد (سٹی رپورٹر) کانسٹیبل عامر مشتاق کی برسی کے موقع پر پولیس دستے کی جانب سے سلامی پیش کی گئی۔تھانہ ساہیانوالہ کے علاقے میں واقع مقامی قبرستان میں شہید کانسٹیبل عامر مشتاق کی قبر پر پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی۔ شہید عامر مشتاق تھانہ گلبرگ کے علاقے میں جرائم پیشہ عناصر کے ساتھ مقابلے کے دوران جان بحق ہوگئے تھے ۔ برسی کے موقع پر پولیس دستے نے ان کی قربانی کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے قبر پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فاتح کون؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
خاک رعب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
غدار کون؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری‘ ڈیجیٹل ادائیگیاں اور معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
عظمت ِ قرآن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر