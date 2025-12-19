صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیوریج اور سینی ٹیشن مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرینگے ،نورحیدر نیازی

  • سرگودھا
سیوریج اور سینی ٹیشن مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرینگے ،نورحیدر نیازی

میانوالی (نامہ نگار )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق پنجاب ڈویلپمنٹ پروگرام کے تحت شہر کی سیور یج کے بحالی کے منصوبہ پر جلد کا م کا آغاز کر کے شہریوں کے سیوریج اور سینی ٹیشن سے متعلق مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔

 ان خیالات کا اظہار ممبر پنجاب اسمبلی علی حیدر نو رخان نیازی نے ڈی سی آفس کمیٹی رو م میں پی پی87میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر کا م کی رفتار کا جائزہ لینے کے سلسلہ میں منعقدہ اجلاس کی صدارت کر تے ہو ئے کیا۔اجلاس میں ڈپٹی کمشنر اسدعباس مگسی، سابق چیئرمین ایم سی میانوالی حاجی عبدالکریم ساجد اور ضلعی محکموں کے سربراہا ن نے شرکت کی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

شاہراہوں کی نگرانی کے لئے خود مختار ٹیمیں تشکیل

عالمی کتب میلے کا آغاز،329اسٹالز، جامعہ الازہر سمیت 17غیر ملکی پبلشر شریک

ناکامی سب سے بڑی معلم، کوشش جاری رکھیں،سعدیہ راشد

نادرا شناخت کے بغیر ماہی گیروں کی رجسٹریشن نہ کرنیکا فیصلہ

امن و امان کی صورتحال میں نمایاں بہتری آئی ہے ،مراد علی شاہ

سسٹم کی حکمرانی نے کراچی کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا،منعم ظفر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اسلام آباد کی آخری تباہی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیوانوں کے خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
واقعی … حالات سازگار ہیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خواب بوڑھے نہیں ہوتے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
سبھی ضرورت مند ہیں
آصف عفان
امیر حمزہ
آسٹریلیا میں دہشت گردی
امیر حمزہ