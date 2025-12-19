صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھاگٹانوالہ مین بازار میں ریڑھی بانوں کاسڑک پر پھرقبضہ

  • سرگودھا
بھاگٹانوالہ مین بازار میں ریڑھی بانوں کاسڑک پر پھرقبضہ

بھاری جرمانے اور مقدمات کے اندراج کے باوجود تجاوزا ت ختم نہ ہوسکیں

بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا )مین بازار میں تجاوزات کے خلاف پیرا فورس اور انتظامیہ کی کارروائیوں کے باوجود تجاوزات مافیا بے لگام ہو گیا ہے ، بازار کی سڑک کے عین درمیان ریڑھیاں لگا کر کاروبار دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے ،انتظامیہ کی جانب سے بھاری جرمانے اور مقدمات کے اندراج کے باوجود ناجائز تجاوزات کا خاتمہ ممکن نہ ہو سکا۔ بھاگٹانوالہ مین بازار میں ریڑھی بانوں نے سڑک کے درمیان میں قبضہ جما رکھا ہے جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔پیدل چلنے والوں کے لیے راستے تنگ ہو گئے ہیں جبکہ ٹریفک کی روانی بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہے ۔ شہریوں نے اعلیٰ انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے اور مستقل بنیادوں پر تجاوزات کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

زیتون کی پیداوار بڑھانے کیلئے اٹلی سے مدد لینگے ،رانا تنویر

بغیر این او سی روڈ کٹنگ پر مقدمہ درج ہوگا ،کمشنر راولپنڈی

آرپی او راولپنڈی کی تلہ گنگ میں کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے

فکر اقبال کی آج بھی قومی تعمیر، فکری بیداری میں مرکزی حیثیت ، اورنگزیب کھچی

پی ٹی سی ایل نے طویل المیعاد ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کا ویژن پیش کردیا

پنڈدادنخان ،ٹرک نے معصوم طالب علم کو کچل ڈالا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اسلام آباد کی آخری تباہی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیوانوں کے خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
واقعی … حالات سازگار ہیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خواب بوڑھے نہیں ہوتے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
سبھی ضرورت مند ہیں
آصف عفان
امیر حمزہ
آسٹریلیا میں دہشت گردی
امیر حمزہ