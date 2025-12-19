صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پا کستا ن کا مستقبل آ ئین کی با لا دستی قا نو ن کی حکمر انی میں ہے ، آصف جیلانی کچھیلا

  • سرگودھا
پا کستا ن کا مستقبل آ ئین کی با لا دستی قا نو ن کی حکمر انی میں ہے ، آصف جیلانی کچھیلا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) رہنما پی ٹی آئی آصف جیلانی کچھیلاایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ پا کستا ن کا مستقبل آ ئین کی با لا دستی قا نو ن کی حکمر انی اور جمہور یت کی بقاو فروغ میں ہے۔

 پاکستا ن تحریک انصاف با نی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خا ن کی سیاست میں پر امن سیاسی جد و جہد سے اس کا ز کو عملی جامہ پہنا ر ہی ہے تحریک انصا ف نے عوامی حقوق کے تحفظ کی لا ز وا ل جد و جہد کی اور پا رٹی کا ر کنا ن اپنے قا ئد عمران خا ن کا پیغا م ملک کے کو نے کونے تک پہنچا ر ہے ہیں انصا ف انسا نیت اور خود دا ر ی کے آفاقی ا یجنڈے سے شروع کیا جا نے وا لا پی ٹی آئی کا سفر نشیب و فرا ز سے گزرتا ہو ا آئین کی با لا د ستی قا نو ن کی حکمرا نی اور قو م کی حقیقی آز اد ی کی منز ل کے قر یب پہنچ چکا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

شاہراہوں کی نگرانی کے لئے خود مختار ٹیمیں تشکیل

عالمی کتب میلے کا آغاز،329اسٹالز، جامعہ الازہر سمیت 17غیر ملکی پبلشر شریک

ناکامی سب سے بڑی معلم، کوشش جاری رکھیں،سعدیہ راشد

نادرا شناخت کے بغیر ماہی گیروں کی رجسٹریشن نہ کرنیکا فیصلہ

امن و امان کی صورتحال میں نمایاں بہتری آئی ہے ،مراد علی شاہ

سسٹم کی حکمرانی نے کراچی کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا،منعم ظفر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اسلام آباد کی آخری تباہی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیوانوں کے خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
واقعی … حالات سازگار ہیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خواب بوڑھے نہیں ہوتے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
سبھی ضرورت مند ہیں
آصف عفان
امیر حمزہ
آسٹریلیا میں دہشت گردی
امیر حمزہ