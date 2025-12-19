35ہزار898بچے پولیو ڈراپس سے محروم،تلاش کا حکم
انسداد پولیو مہم کے تیسرے روزتک مجموعی طورپر 92فیصد کوریج،مہم کا چوتھا اور آخری دن کیچ اپ ڈے ،رہ جانے والے بچوں کو ہرصورت قطرے پلائے جائیں،ڈی سی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم کی زیر صدارت ضلع بھر میں جاری قومی انسداد پولیو مہم کے تیسرے روز ایوننگ جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں مہم کے پہلے تین دنوں کی مجموعی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں سی او ہیلتھ ڈاکٹر سارہ صفدر ، ڈی ایچ او ڈاکٹر شہزاد گل، محکمہ صحت و ضلعی محکموں ڈبلیو ایچ او و فیلڈ ٹیموں کے افسران نے شرکت کی۔ اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ تین روزہ انسداد پولیو مہم کے دوران ضلع بھر میں مجموعی طور پر 7 لاکھ 9 ہزار 266 بچوں کا ہدف مقرر کیا گیا تھا، جس میں سے 6 لاکھ 55 ہزار 5 بچوں کو پولیو سے بچاؤکے قطرے پلائے جا چکے ہیں۔ اس طرح مجموعی کوریج 92 فیصد رہی جو ایک تسلی بخش کارکردگی ہے ۔ بریفنگ میں مزید بتایا گیا کہ تین دنوں کے دوران 94 ہزار 995 دستیاب (NA) بچوں میں سے 59 ہزار 97 بچوں کو ٹریس کر کے قطرے پلائے گئے ، جبکہ اب بھی 35 ہزار 898 بچے ایسے ہیں جو مختلف وجوہات کی بنا پر ر ہ گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مہم کا چوتھا اور آخری دن کیچ اپ ڈے کے طور پر منایا جائے گا۔ انہوں نے واضح ہدایات دیں کہ فیلڈ ٹیمیں خصوصی محنت کے ساتھ ایسے تمام بچوں کو تلاش کریں جو اب تک پولیو کے قطرے نہیں پی سکے اور ہر صورت انہیں قطرے پلائے جائیں تاکہ کوئی بھی بچہ ویکسین سے محروم نہ رہ جائے۔