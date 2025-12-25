صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مویشی چور گینگ گرفتار، 18 لاکھ کا مال مسروقہ برآمد

  • سرگودھا
ارشد اور عنصر پولیس کومویشی چوری کے 6مقدمات میں مطلوب تھے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) تھانہ میلہ پولیس کی مویشی چوری کے مقدمات میں بڑی پیش رفت، 18 لاکھ سے زائد مالیت کا مال مسروقہ برآمد کر لیا گیا،گرفتار گینگ میں ارشد اور عنصر نامی مویشی چور شامل ہیں جو کہ مویشی چوری کے 6 مقدمات میں مطلوب تھے ،گرفتار گینگ کے قبضہ سے 18 لاکھ 20 ہزار روپے کا مال مسروقہ برآمد کر کے تفتیش جاری ہے مزید انکشافات کی توقع ہے جبکہ برآمدہ مال مسروقہ بعد از قانونی کاروائی اصل مالکان کے حوالے کر دیا گیا اس موقع پر ڈی پی او محمد صہیب اشرف کا کہنا تھا کہ دیہاتی علاقوں میں مویشی چوری کی روک تھام کیلئے موثر حکمت عملی تشکیل دی گئی ہے مویشی چوری روکنے کیلئے رسہ گیروں اور مویشی چوری میں ملوث ریکارڈز کا گھیرا مزید تنگ کیا جا رہا ہے ۔ 

