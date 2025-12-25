صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیکری میں ڈاکا،نقدی اور کھانے پینے کا سامان لوٹ لیا گیا

  • سرگودھا
بیکری میں ڈاکا،نقدی اور کھانے پینے کا سامان لوٹ لیا گیا

عامر حسن کی بیکری میں واردات،ڈاکوئوں نے ریاض کی گاڑی چھین لی5گھروں،2ڈیروں پر وارداتیں،2موٹر سائیکلیں چوری، جیب کٹ گئی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈکیتی و چوری کی مختلف وارداتوں کے دوران بلاک نمبر21میں عامر حسن کی بیکری میں گھس کر نامعلوم ڈاکوؤں نے 15ہزار روپے کی نقدی،1لاکھ 65ہزار روپے مالیت کے چاکلیٹ، کیک، لیز اور بیکری کا دیگر سامان لوٹ لیا اور فرار ہو گئے ،کوٹ راجہ کے قریب دو نامعلوم ڈاکوؤں نے ریاض احمد سے اسلحہ کے زور پر قیمتی کار چھین لی، جبکہ ماڈل کالونی کے نوید احمد،بلاک نمبر25کے محمد رمضان،99جنوبی غلام علی ،بشیر کالونی کے عدیل انجم،دین کالونی کے نصر حیات کے گھروں سے لاکھوں روپے کا مال و زر،90شمالی کے محمد عدیل ،موضع ہڈا کے محمد عثمان کے ڈیروں سے قیمتی مویشی اور لاکھوں روپے مالیت کی زرعی مشینری،اقبال کالونی سے ساجد علی ،محمدی کالونی سے اظہر مسعود کی موٹرسائیکلیں چوری کر لی گئیں اور ٹاہلی چوک میں حافظ بلال کو نامعلوم جیب تراش نے 45ہزار روپے ،شناختی کارڈ اور اے ٹی ایم کارڈ سے محروم کر دیا، پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

کچہری چوک انڈر پاس، لوئر مال اپگریڈیشن منصوبہ مؤخر

وزیر منصوبہ بندی کی یو ای ٹی کو مسائل حل کرنیکی یقین دہانی

70فیصد دیہات میں ہیلتھ سسٹم نہیں چل رہا : ملک احمد

چیف منسٹرز سپیشل انشی ایٹو فار سٹروک مینجمنٹ کے حوالے سے اجلاس

شہر میں غیرقانونی سرگرمیوں کیخلاف گرینڈ آپریشن شروع

ڈی سی کا ڈسٹرکٹ جیل قصور کا دورہ، سہولیات کا جائزہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نہیں! جناب سہیل وڑائچ! نہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پارلیمنٹ بہرحال سپریم ہے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
فکرِ قائد کی تفہیم میں ابہام کیوں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن … (2)
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خیر خواہ طاقتیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن