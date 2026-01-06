صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں کمی کا نو ٹیفکیشن جاری

  • سرگودھا
پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں کمی کا نو ٹیفکیشن جاری

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) حکومت پنجاب نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہونے والی کمی کا ریلیف عوام کو فراہم کرنے کے لئے پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں کمی کا نو ٹیفکیشن جاری کرتے ہوئے۔۔۔

 محکمہ ٹرانسپورٹ کو سختی سے عملدرآمد کرانے کی ہدایت کی ہے اس سلسلہ میں سیکرٹری آر ٹی اے سرگودھا نے زائد کرایہ وصول کرنے والی گاڑیوں کیخلاف بھرپور کارروائی کی ہے۔ 

کرنے ہوئے بھاری جر مانے وصول کرکے خزانے میں جمع کروادیا گیا بڑے شہروں کے کرایہ میں پچاس روپے تک کمی کی گئی ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

صدر گوجرانوالہ چیمبر کی وزیر صحت، کمشنر، ڈی سی سے ملاقات

ترقیاتی منصوبے مقررہ مدت میں مکمل کئے جائیں گے : ڈی سی

ڈی سی گجرات سے ممتاز بزنس مین رضوان احمد کی ملاقات

سیالکوٹ : شمس پورہ میں میگا ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح

ن لیگ نے ہمیشہ عوام کی فلاح کے منصوبے دئیے : بلال تارڑ

گجرات:نواحی گائوں کھرانہ پیر غازی میں واٹر فلٹریشن پلانٹ نصب

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کیا حکومت آب پارہ کو پاکستان آنے کی دعوت دے گی؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم سب بھی نسیم ہی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایران سے وینزویلا تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات سے گریز کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
نئی تزویراتی بساط اور بیجنگ میں سٹریٹجک ڈائیلاگ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ …(5)
حافظ محمد ادریس