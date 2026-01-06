صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

55ٹن گندم سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی

  • سرگودھا
55ٹن گندم سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی

55ٹن گندم سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئیسپیشل مانیٹرنگ یونٹ ٹیم نے ٹرالر اور منی ٹرک سے گندم برآمد کی

دائودخیل(نما ئندہ دنیا )سی پیک انٹرچینج دائودخیل پر دو ٹرکوں کے ذریعہ تقریبا 55ٹن گندم سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ، ٹرک اور گندم قبضہ میں لیکر محکمہ فوڈ کے حوالے کردیا۔ تفصیل کے مطابق وزیراعلی پنجاب مریم نواز کی سپیشل مانیٹرنگ یونٹ ٹیم نے دوران چیکنگ ٹرالر اور منی ٹرک کو روکا تو منی ٹرک سے 80کلوگرام کے 213گٹو اور ٹرالر سے 38ٹن گندم کے 760گٹو برآمد ہو ئے ،ئے چیکنگ پر معلوم ہوا کہ یہ بغیر پرمٹ کے ٹیکسلا سے ڈی آئی خان اور اسلام آباد سمگل کی جارہی تھی ،تھانہ دائودخیل میں دونوں ٹرک ڈرا ئیوروں کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

حلف نامے کی شرط پرایس او پی پر عمل کرانے والی دکانیں کھولنے کا فیصلہ

میئر کا کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی

سینیٹر روبینہ خالدکا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر کا دورہ

حکومت پانی کیلئے عوام کا احتجاج نظر انداز نہ کرے ، منعم ظفر

بجلی بلوں میں 264 کروڑ روپے کے ٹیکس جمع

راہگیر شہریوں کو لوٹنے والا ملزم گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کیا حکومت آب پارہ کو پاکستان آنے کی دعوت دے گی؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم سب بھی نسیم ہی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایران سے وینزویلا تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات سے گریز کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
نئی تزویراتی بساط اور بیجنگ میں سٹریٹجک ڈائیلاگ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ …(5)
حافظ محمد ادریس