صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر خوشاب کا سفاری پارک جوہرآباد کا دورہ، سکیورٹی و صفائی پر زور

  • سرگودھا
ڈپٹی کمشنر خوشاب کا سفاری پارک جوہرآباد کا دورہ، سکیورٹی و صفائی پر زور

خوشاب (نمائندہ دنیا)ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہانزیب حسین لابر نے سفاری پارک جوہرآباد کا دورہ کیا اورپار ک کی صفائی اور سکیورٹی پر زور دیا۔

 

انہوں نے جانوروں کی دیکھ بھال، خوراک، رہائشاور صفائی کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔اس موقع پر ڈسٹرکٹ آفیسر وائلڈ لائف اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر وائلڈ لائف بھی موجود تھے  اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ سفاری پارک میں زیبرا، بندر اور مختلف اقسام کے پرندوں سمیت جانوروں کی مناسب دیکھ بھال کی جا رہی ہے ، تاہم سکیورٹی گارڈز اور عملے کی کمی ایک بڑا مسئلہ ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

گندم، آٹا کی قیمت میں اضافہ شہریوں کو مشکلات

کینال روڈ بیوٹیفکیشن، جلد واضح تبدیلی نظر آئے گی:کمشنر

10 روز میں تمام مین چینلز کی ڈی سلٹنگ مکمل کرنے کا حکم

بلوچنی:پی پی 99 کے سکولوں میں ترقیاتی کاموں کا آ غاز

پیرا انویسٹی گیشن آفیسرز کیلئے فزیکل ٹیسٹ

ڈی پی او چنیوٹ کی کھلی کچہری ،مسائل کے فوری حل کی ہدایت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کیا حکومت آب پارہ کو پاکستان آنے کی دعوت دے گی؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم سب بھی نسیم ہی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایران سے وینزویلا تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات سے گریز کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
نئی تزویراتی بساط اور بیجنگ میں سٹریٹجک ڈائیلاگ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ …(5)
حافظ محمد ادریس