صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آر پی او کی ڈی پی او آفس جوہرآباد میں کھلی کچہری، شہریوں کے مسائل سنے

  • سرگودھا
آر پی او کی ڈی پی او آفس جوہرآباد میں کھلی کچہری، شہریوں کے مسائل سنے

خوشاب (نمائندہ دُنیا)آر پی او سرگودھا محمد شہزاد آصف خان نے اپنے دورہ خوشاب کے دوران ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرازی کے ہمراہ ڈی پی او آفس جوہرآباد میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔

کھلی کچہری میں ایس پی انویسٹی گیشن، تمام ایس ڈی پی اوز، تھانوں کے ایس ایچ اوز، تفتیشی افسران اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔آر پی او سرگودھا نے مرد و خواتین سائلین کی شکایات اور مسائل تفصیل سے سنے اور موقع پر ان کے فوری ازالے کے احکامات جاری کیے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

کسانوں کو10ہزار گرین ٹریکٹرز فراہم کرنیکا فیصلہ،آن لائن پورٹل کا افتتاح

ہارڈ شپ رولز کے تحت اساتذہ کے تبادلوں کیلئے سفارشات تیار

لودھراں ،میونسپل سٹیڈیم کی مجموعی حالت کو بہتربنانے کا عزم

جی پی اوملتان میں یادگاری ڈاک ٹکٹوں کی نمائش

ہیلمیٹ نہ پہننے ،کاغذات نہ ہونے پرہزاروں موٹر سائیکلیں ضبط

اجتماعی زیادتی کا شکا رخاتون انصاف کیلئے در بدر ہوگئی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پی آئی اے۔ جان بچی سو لاکھوں پائے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پریشر ککر کے سارے سوراخ بند نہ کریں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ وینزویلا اور مسلمان
خورشید ندیم
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات کے التوا کا جواز؟
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
بھارتی انتہا پسندی کا ایک اور ثبوت
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
بگڑا ہوا عالمی توازن
مفتی منیب الرحمٰن