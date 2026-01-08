قریبی تعلقات پر امانت رکھوائے لاکھوں ہضم کر لئے
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)قریبی تعلقات میں امانت رکھوائی گئی لاکھوں روپے کی رقم ہضم کر لی گئی۔ تھانہ پیپلز کالونی کے علاقے میں سعید نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ اس نے ملزموں کے پاس 10 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی رقم بطور امانت رکھوائی۔ جو ملزموں نے مقرر ہ وقت پر واپس کرنے کی بجائے خوردبرد کرلی۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے واقعہ کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔