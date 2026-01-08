صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
قریبی تعلقات پر امانت رکھوائے لاکھوں ہضم کر لئےپیپلز کالونی کے علاقے میں سعید سے واردات ،مقدمہ درج ،تفتیش جاری

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)قریبی تعلقات میں امانت رکھوائی گئی لاکھوں روپے کی رقم ہضم کر لی گئی۔ تھانہ پیپلز کالونی کے علاقے میں سعید نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ اس نے ملزموں کے پاس 10 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی رقم بطور امانت رکھوائی۔ جو ملزموں نے مقرر ہ وقت پر واپس کرنے کی بجائے خوردبرد کرلی۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے واقعہ کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

 

