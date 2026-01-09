صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکول کی سالانہ تقریب ،انعامات بیسٹ ٹیچرز ایوارڈ زتقسیم

  • گوجرانوالہ
سکول کی سالانہ تقریب ،انعامات بیسٹ ٹیچرز ایوارڈ زتقسیم

وزیر آباد( ڈسٹرکٹ رپورٹر)انجینئر حامد گلزار CEOعرب ٹیک، ڈ اکٹر حافظ مبشر پراجیکٹ ڈائریکٹر یونیورسٹی آف لاہور اور ملک خالد محمود نے کہا ہے کہ۔۔۔

دنیا بھر کی طرح ہمارے نوجوانوں کو بھی ڈیجیٹلائزڈ ہونا پڑے گا انفارمیشن ٹیکنالوجی کو اپنا کر طلبہ نا صرف اپنا اور اپنے والدین کا سپورٹر بن سکتے ہیں بلکہ ملک کیلئے نیک نامی کا باعث بن سکتے ہیں ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے نواحی علاقہ جوڑا سیان میں شوکت اسلام سکول کی سالانہ تقریب سے خطاب کرتے کیا ۔تقریب میں نمایاں پوزیشن کے حامل طلبہ میں شیلڈز اور ٹرافیاں تقسیم کی گئیں ادارہ کیلئے اعلیٰ کارکردگی پر توقیر، اسد ،عروج طاہر اور مس شہر بانو کو بیسٹ ٹیچرز کے ایوارڈ بھی دیئے گئے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

معروف بیکریوں میں ٹیکس چوری کا انکشاف ، ریکوری کیلئے خصوصی مانیٹرنگ ٹیمیں تشکیل

فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں سہولیات میں اضافہ

ریونیو ریکوری کے اہداف بروقت مکمل کر نے کی ہدایت

چنیوٹ: ڈپٹی کمشنر کا دورہ ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا

ڈی پی او آفس میں کھلی کچہری، شہریوں نے شکایات پیش کیں

تعمیراتی کام کے دوران حفاظتی اقدامات پر توجہ دینے کا حکم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
صاحب دین
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ملاقات کے قیدی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
روڈ سیفٹی کے لیے اقدامات
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل!
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
نفسیاتی عوارض اور سیرتِ مبارکہ
امیر حمزہ