صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی آئی جی جیل ملتان ریجن کا شاہپور جیل کا سالانہ معائنہ

  • سرگودھا
ڈی آئی جی جیل ملتان ریجن کا شاہپور جیل کا سالانہ معائنہ

ڈی آئی جی جیل ملتان ریجن کا شاہپور جیل کا سالانہ معائنہ بیرکس، کچن، سیکیورٹی ، صفائی اور ہسپتال وارڈ کی تفصیلی چیکنگ کی

 شاہپور صدر (نامہ نگار) آئی جی جیل خانہ جات میاں فاروق نذیر کے احکامات کی روشنی میں ڈی آئی جی جیل خانہ جات ملتان ریجن اسد جاوید وڑائچ نے ڈسٹرکٹ جیل شاہپور کا سالانہ معائنہ کیا۔سپرنٹنڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل ابوبکر عبداللہ نے ڈی آئی جی کا استقبال کیا اور گلدستہ پیش کیا۔ اس موقع پر چاک و چوبند دستے نے لائن آفیسر کی قیادت میں جنرل سلامی دی۔ ڈی آئی جی نے پریڈ کا معائنہ کیا اور بہترین ٹرن آؤٹ پر جیل ملازمین کو شاباش دی۔ڈی آئی جی نے اسیران کی بیرکس، جیل کچن، سیکیورٹی انتظامات، صفائی ستھرائی اور ہسپتال وارڈ کا معائنہ کیا اور اسیران سے ان کے مسائل بھی سنے ۔ اسیران نے فراہم کی جانے والی سہولیات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے جیل ریکارڈ، اسٹاف کالونی اور وارڈر بیرکس کا بھی جائزہ لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سیکرٹری ہاؤسنگ کا ایف ڈی اے میں ڈیجیٹل اصلاحات پر زور دیا

پی سی آر ڈبلیو آر کے ڈپٹی ڈائریکٹر کاواٹر کوالٹی لیبارٹری کا دورہ

کمشنر فیصل آباد سے نیپا کے زیرتربیت افسروں کی ملاقات

آتشبازی کا سامان لے جانیوالا گرفتار

سمندری کے قریب بس اور آئل ٹینکر کا تصادم ، 17 افراد زخمی

بغیر لائسنس اسلحہ برآمد ہونے پر2 ملزم گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پی آئی اے۔ جان بچی سو لاکھوں پائے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پریشر ککر کے سارے سوراخ بند نہ کریں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ وینزویلا اور مسلمان
خورشید ندیم
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات کے التوا کا جواز؟
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
بھارتی انتہا پسندی کا ایک اور ثبوت
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
بگڑا ہوا عالمی توازن
مفتی منیب الرحمٰن