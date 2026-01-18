صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہید سب انسپکٹر عامر رضوان کے اہل خانہ سے آر پی او اور ڈی پی او کی تعزیت

  • سرگودھا
شہید سب انسپکٹر عامر رضوان کے اہل خانہ سے آر پی او اور ڈی پی او کی تعزیت

بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)ریجنل پولیس آفیسر (آر پی او) سرگودھا محمد شہزاد آصف خان اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر (ڈی پی او) سرگودھا محمد صہیب اشرف نے شہید سب انسپکٹر عامر رضوان کے گھر جا کر ان کے اہلِ خانہ سے ملاقات کی اور گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔

آر پی او اور ڈی پی او نے شہید کے اہل خانہ سے تعزیت کرتے ہوئے شہید کے بلند درجات کے لیے دعا کی۔ بعد ازاں انہوں نے شہید سب انسپکٹر عامر رضوان کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔اس موقع پر آر پی او سرگودھا محمد شہزاد آصف خان نے کہا کہ شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں اور ان کی لازوال قربانیوں کو کسی صورت فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس فورس شہداء کی قربانیوں کی بدولت ہی امن و امان قائم رکھے ہوئے ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
اقتدار اور عوام
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
موقعے کا گواہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ وزیروں کا اکیلا شکار ’’اقبال‘‘
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سہ فریقی پاور ہاؤس
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اگر ایران پر حملہ ہوا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ٹرمپ کا گرین لینڈ پر قبضے کا عندیہ اور یورپ
محمد عبداللہ حمید گل