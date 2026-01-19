یو نیورسٹی روڈ ِسرکاری اور پرائیویٹ بس سٹینڈز ختم کرنیکی استدعا
یو نیورسٹی روڈ ِسرکاری اور پرائیویٹ بس سٹینڈز ختم کرنیکی استدعا اوور ہیڈ برج کے بننے کے بعد پل کے قریب اڈوں کی وجہ سے ٹریفک میں خلل
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)ضلعی انتظامیہ نے یونیورسٹی روڈ پر ٹریفک کی روانی کو بہتر بنانے کے لیے کنٹونمنٹ بورڈز سے سرکاری اور پرائیویٹ بس سٹینڈز ختم کرنے کی تحریری استدعا کر دی ہے ۔ذرائع کے مطابق محکمہ ٹرانسپورٹ نے رپورٹ دی ہے کہ نواز شریف اوور ہیڈ برج کے بننے کے بعد پل کے قریب بس اڈوں کی موجودگی کی وجہ سے ٹریفک میں خلل پیدا ہو رہا ہے ۔ اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر سرگودھا اور کنٹونمنٹ بورڈ کی انتظامیہ نے ٹریفک کی روانی کے لیے ان بس اڈوں کو دوسری جگہ منتقل کرنے کے اقدامات ترجیحی بنیادوں پر شروع کر دیے ہیں۔