صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مکڑوال پولیس کی کارروائی 2ملزموں سے اسلحہ برآ مد

  • سرگودھا
مکڑوال پولیس کی کارروائی 2ملزموں سے اسلحہ برآ مد

میانوالی (نامہ نگار)تھانہ مکڑوال پولیس کی کارروائی، قتل و دہشت گردی کے مقدمہ میں گرفتار 2ملزمان سے اسلحہ 2کلاشنکوف، رپیٹر 12بور برآمد ، مقدمات درج،وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز کے احکامات کی روشنی۔۔

 ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی ہدایات پر جرائم پیشہ افراد اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کیخلاف کاروائی کرتے ہوئے ایس ایچ او تھانہ مکڑوال انسپکٹر فیاض احمد اور انکی ٹیم نے قتل و دہشت گردی کے مقدمہ میں گرفتار ملزم رزاق احمد ولد عطاء محمد سکنہ کرندی سے دوران تفتیش انکشاف پر مستعملہ وقوعہ اسلحہ کلاشنکوف اور رپیٹر 12 بور برآمد کی جبکہ ضیاء اللہ ولد شاہ ولی سکنہ کرندی سے مستعملہ وقوعہ اسلحہ کلاشنکوف برآمد کی۔ دریافت پر اسلحہ کا کوئی اجازت نامہ یا لائسنس پیش نہیں کر سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

صحت کی دیکھ بھال میں بہتری ہر شہری کا حق ، وزیراعلیٰ

سیلانی کا گل پلازہ متاثرین کے لیے ریلیف پیکیج کا اعلان

قرآن وسنت کی بالادستی میں ہی امت مسلمہ کی ترقی، شاداب رضا

پیپلزپارٹی کرپشن کی بے تاج بادشاہ، جماعت اسلامی سندھ

گندی گلیوں کی صفائی مہم جلد شروع کرنے کا فیصلہ

آگ بجھانے میں تاخیر بدترین گورننس کا نتیجہ، منعم ظفر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شادیاں اور دولت کی نمائش کا کلچر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
شاہی ٹٹو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
صدر مادورو اغوا ہوا‘ سوشلزم نہیں
بابر اعوان
میاں عمران احمد
برآمدات‘ بجلی اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کی صورتحال، خطے میں تشویش
ڈاکٹر رشید احمد خاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فہمِ سنت اور احادیث شریف
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر