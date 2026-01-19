صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فراڈ اور دھوکہ دہی کے متعدد مقدمات درج

  • سرگودھا
فراڈ اور دھوکہ دہی کے متعدد مقدمات درج

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)سرگودھا پولیس نے دھوکہ دہی اور فراڈ کی مختلف وارداتوں کے سلسلے میں متعدد مقدمات درج کر لیے ہیں۔

 ذرائع کے مطابق مرآد آباد کالونی کے منیب حسین سے محسن اور وقاص نے رقبہ نام کروانے کا جھانسہ دے کر ڈیڑھ کروڑ روپے ہتھیا لیے ۔ اسی طرح شاہ پور کے محمد اعظم سے محمود اسلم نے 80 لاکھ روپے ، میکن پارک کے محمد صدیق سے فاروق حسن نے ساڑھے 19 لاکھ روپے ، اور 23 شمالی کے محمد عدنان سے ہمایوں نے پانچ لاکھ روپے فراڈ کے ذریعے وصول کیے ۔مزید برآں، 104 شمالی کے محمد حفیظ سے محمد قاسم نے 15 لاکھ روپے ، 58 شمالی کے خالد محمود سے سمیع اﷲ نے ڈیڑھ لاکھ روپے جعلی چیکوں کے ذریعے ہتھیا لیے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد غیر قانونی اشتہاری سائن بورڈ کیخلاف آپریشن شروع، مقدمات درج

نظر انداز طبقات تک رسائی حکومت کی ترجیح، وجہیہ قمر

جہلم، پولیس کا سرچ آپریشن 270گھر، 461افراد کی چیکنگ

نجی شعبہ کے تعاون سے سرمایہ کاری کو فروغ دینگے،فہد یعقوب

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، دنیا بھر میں مقیم پاکستانی طلبہ کیلئے داخلوں کا اعلان

آرڈی اے ،جی ٹی روڈ پر خوبصورتی کے کام کا آغاز

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شادیاں اور دولت کی نمائش کا کلچر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
شاہی ٹٹو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
صدر مادورو اغوا ہوا‘ سوشلزم نہیں
بابر اعوان
میاں عمران احمد
برآمدات‘ بجلی اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کی صورتحال، خطے میں تشویش
ڈاکٹر رشید احمد خاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فہمِ سنت اور احادیث شریف
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر