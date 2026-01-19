صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

20 لاکھ روپے کے تاوان کیلئے شہری اغوا

  • سرگودھا
20 لاکھ روپے کے تاوان کیلئے شہری اغوا

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)93شمالی کے رہائشی محمد حنیف کو 20 لاکھ روپے کے تاوان کے لیے اغوا کر لیا گیا۔

محمد حنیف دھریمہ کے قریب دکان سے مٹھائی خرید رہے تھے کہ نامعلوم مسلح افراد نے انہیں اور ان کی بھاوج سمیرا بی بی کو گن پوائنٹ پر کار میں زبردستی بٹھا لیا۔کچھ فاصلے پر خاتون کو گاڑی سے اتار دیا گیا جبکہ ملزمان محمد حنیف کو گاڑی سمیت لے کر فرار ہو گئے اور بعد میں اہل خانہ سے 20 لاکھ روپے کا تاوان طلب کیا گیا۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے ان کی تلاش شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

2 ہفتوں میں گندم 800 روپے من مہنگی : چکی کا آٹا 140 روپےکلو فروخت

راہوالی:نالے کی عدم صفائی ، پانی سڑکوں پر جمع ہونے لگا

سابق وزیر صنعت ایس ایم تنویر کا سپر ایشیا گروپ کے ہیڈ آفس کا دورہ

حافظ آباد:گیپکو کی ممکنہ نجکاری کیخلاف ملازمین کی کام چھوڑ ہڑتال جاری

گجرات:ایک ہفتے میں سبزی منڈی کا سیوریج بحال کرنے کا حکم

چودھری پر ویز الٰہی سے ابراہیم نجیب چیمہ اور ابوذرڈار کی ملاقات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شادیاں اور دولت کی نمائش کا کلچر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
شاہی ٹٹو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
صدر مادورو اغوا ہوا‘ سوشلزم نہیں
بابر اعوان
میاں عمران احمد
برآمدات‘ بجلی اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کی صورتحال، خطے میں تشویش
ڈاکٹر رشید احمد خاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فہمِ سنت اور احادیث شریف
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر