صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاہ پور:سیوریج بلاکیج، شہری بدبو اور تعفن سے پریشان

  • سرگودھا
شاہ پور:سیوریج بلاکیج، شہری بدبو اور تعفن سے پریشان

شاہ پور:سیوریج بلاکیج، شہری بدبو اور تعفن سے پریشان گندہ پانی کھڑا ہونے سے ہر طرف بدبو اور تعفن ،گلیوں سے گزرنا مشکل

شاہ پور صدر (نامہ نگار )محکمہ صفائی کی غفلت و لاپروائی کے باعث شاہ پور شہر کے مین بازار، ملحقہ گلیاں اور دیگر نشیبی علاقوں میں سیوریج سسٹم کی بلاکیج ہو گئی ہے ، جس کی وجہ سے گندہ پانی کھڑا ہونے سے ہر طرف بدبو اور تعفن پھیل گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اس صورتحال کی وجہ سے بازاروں اور گلیوں سے گزرنا مشکل ہو گیا ہے ۔شہریوں نے ستھرا پنجاب اور محکمہ صفائی کے عملے کی لاپروائی پر شدید احتجاج کیا اور کہا کہ حکومت نے صفائی کے لیے اربوں روپے خرچ کر کے ایک نیا ادارہ قائم کیا، لیکن ستھرا پنجاب اپنے فرائض سے بالکل غافل ہے ۔ افسران کی توجہ صرف اہم شخصیات کے دفاتر اور گھروں کی صفائی پر مرکوز ہے ، جبکہ دیگر علاقوں کی صفائی پس پشت رہ گئی ہے ۔شہریوں نے مزید بتایا کہ سابق ایم این اے کے دور میں شہر کے گرد سرکلر روڈ کی نئے سرے سے تعمیر کی گئی، تاہم گندے پانی کی نکاسی کا کوئی مؤثر انتظام نہ کیا گیا، جس کی وجہ سے اطراف کی سڑکیں اونچی جبکہ مین بازار اور دیگر آبادی نشیب میں واقع ہیں۔ اسی وجہ سے نالیاں اکثر بند رہتی ہیں اور گندے پانی کی نکاسی میں روزانہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد غیر قانونی اشتہاری سائن بورڈ کیخلاف آپریشن شروع، مقدمات درج

نظر انداز طبقات تک رسائی حکومت کی ترجیح، وجہیہ قمر

جہلم، پولیس کا سرچ آپریشن 270گھر، 461افراد کی چیکنگ

نجی شعبہ کے تعاون سے سرمایہ کاری کو فروغ دینگے،فہد یعقوب

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، دنیا بھر میں مقیم پاکستانی طلبہ کیلئے داخلوں کا اعلان

آرڈی اے ،جی ٹی روڈ پر خوبصورتی کے کام کا آغاز

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شادیاں اور دولت کی نمائش کا کلچر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
شاہی ٹٹو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
صدر مادورو اغوا ہوا‘ سوشلزم نہیں
بابر اعوان
میاں عمران احمد
برآمدات‘ بجلی اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کی صورتحال، خطے میں تشویش
ڈاکٹر رشید احمد خاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فہمِ سنت اور احادیث شریف
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر