صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

4نوسرباز شہری سے ساڑھے 3لاکھ لے اڑے

  • سرگودھا
4نوسرباز شہری سے ساڑھے 3لاکھ لے اڑے

عرفان احمد بینک سے نکلا تو 2افراد نے روک لیا،مزید 2 آدھمکےتلاشی لینے کے بہانے رقم اور فون لے کر کار میں فرار، مقدمہ درج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) چار نامعلوم افراد نوسربازی کے ذریعے شہری سے ساڑھے تین لاکھ روپے اینٹھ کر فرار ہو گئے ،بتایا جاتا ہے کہ ٹھٹھی نور کا رہائشی حاجی عرفا ن احمد مقامی بینک سے رقم نکلوا کر نکلا تو اسی اثناء میں دو نامعلوم افراد نے اسے گھیر لیا اور ایک بھاری رقم دکھا کر پوچھنے لگے کہ یہ آپ کی تو نہیں گری؟،اسی اثناء میں ایک تیسرا شخص بھی آ گیا جس نے کہا کہ یہ میری رقم ہے اور ساتھ ہی کہنے لگا کہ اس کے ساتھ سونے کی چین بھی تھی ، یہی بحث چل رہی تھی کہ ایک اور شخص آن دھمکا جو سب کی تلاشی لینے لگا اور مذکورہ شخص کی جیب سے ساڑھے تین لاکھ روپے نقدی و موبائل نکال لیا ، اس دوران ایک کار آ کر رکی فور اً چاروں افراد اس میں سوار ہو کر فرار ہو گئے ، اطلاع ملنے پر پولیس نے مقدمہ در ج کر لیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اکادمی ادبیات کا انقلابی اقدام
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچھ بھی تو ٹھیک نہیں جا رہا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمود خان اچکزئی سے جڑی امیدیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس