صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

واسا میانوالی کے عملے کی سیوریج کی شکایت پر فوری کارروائی

  • سرگودھا
واسا میانوالی کے عملے کی سیوریج کی شکایت پر فوری کارروائی

محلہ یتیم خانہ، محلہ پیر عادل شاہ، وانڈھی روشن والی غربی دیگر علاقوں میں مسائل حل ٹوٹے یا غائب مین ھول ڈھکن کی اطلاع شکایت سیل پر دیں،ایم ڈی واسا

میانوالی (نامہ نگار )واسا میانوالی کے عملے نے شہر کے مختلف علاقوں میں سیوریج سے متعلق شکایات پر فوری کارروائی کرتے ہوئے مسائل کو موقع پر حل کر دیا۔تفصیلات کے مطابق محلہ یتیم خانہ، محلہ پیر عادل شاہ، وانڈھی روشن والی غربی، محلہ میانہ اور نزد جنوبی پھاٹک میں موصول ہونے والی شکایات پر فوری کارروائی کی گئی۔واسا ٹیموں نے بند سیوریج لائنوں کی صفائی، اوور فلو مین ہولز کی درستگی اور متاثرہ مقامات پر نکاسی آب کو بحال کیا، جس کے نتیجے میں علاقے میں صفائی کی صورتحال بہتر ہو گئی۔شکایت کنندگان نے مسائل کے فوری حل پر واسا انتظامیہ اور فیلڈ عملے کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے اطمینان کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ایم ڈی واسا نے میانوالی سٹی ایریا کے شہریوں سے اپیل کی کہ سیوریج مسائل، ٹوٹے یا غائب مین ھول ڈھکن کی صورت میں فوراً واسا شکایت سیل سے رابطہ کریں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اکادمی ادبیات کا انقلابی اقدام
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچھ بھی تو ٹھیک نہیں جا رہا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمود خان اچکزئی سے جڑی امیدیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس