صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماڈل ٹاؤن سکیم کو نجی شعبہ کے اشتراک سے آباد نہ کیا جاسکا

  • سرگودھا
ماڈل ٹاؤن سکیم کو نجی شعبہ کے اشتراک سے آباد نہ کیا جاسکا

ہاؤسنگ سکیم کے فعال ہونے کے منتظر متاثرین کی بڑی تعداد خوار ہو کر رہ گئی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سیاسی مداخلت اور متعلقہ اداروں کی کوارڈی نیشن نہ ہونے کی وجہ سے بدعنوانیوں کی نذر ہو کر فلاپ ہونیوالی ہاؤسنگ سکیم ماڈل ٹاؤن کو پرائیویٹ سیکٹر کے اشتراک سے آباد کرنے کیلئے اقدامات 2025میں بھی نہیں اٹھائے جا سکے ،جبکہ متاثرین کی ایک بڑی تعداد خوار ہو کر رہ گئی ہے ،تفصیل کیمطابق سرگودھا ڈویلپمنٹ اتھارٹی کے ذیلی شعبہ امپروومنٹ ٹرسٹ کے زیر اہتمام لاہور روڈ پر تیس سال قبل ماڈل ٹاؤن کا منصوبہ شروع کیا گیا تھا اس ضمن میں پلاٹوں کی الاٹمنٹ بھی کی گئی، مگریہ ہاؤسنگ سکیم مناسب ڈویلپمنٹ نہ ہونے اور مبینہ کرپشن کی وجہ سے ابھی تک ویران پڑی ہے ، جبکہ مختصر ترقیاتی کام بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔

گزشتہ سال کے آغاز پر ضلعی انتظامیہ نے اس ہاؤسنگ منصوبے کو کامیاب بنانے کیلئے پرائیویٹ سیکٹر کے تعاون سے اقدامات کا فیصلہ کیا تھا ،ابتدائی طور پر ہاؤسنگ سکیم کو مثالی بنانے کیلئے ایک ارب روپے کا تخمینہ لگاتے ہوئے خالی پلاٹ نیلام کرنے کا پروگرام بھی ترتیب دیا ،اس سلسلہ میں ایس ڈی اے کے سابق سیاسی چیئرمین کی جانب سے بھی بہت کوشش کی گئی مگر مختلف رکاوٹوں اور پلاٹوں کی ایک سے زائد ناموں پر الاٹمنٹ سمیت دیگر امور کے باعث اس پروگرام کو عملی جامہ نہیں پہنایا جا سکا،الاٹیوں جو کہ اس ہاؤسنگ سکیم کے فعال ہونے کے منتظر ہیں ایک مرتبہ پھر ناامید ہو کر رہ گئے ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

چلڈرن ہسپتال:ڈاکٹر ز،عملہ کی شدید قلت

سیوریج،فراہمی آب منصوبوں کی بروقت تکمیل کا ہدف ضلعی انتظامیہ متحرک

پنک گیمز کا مقصد خواتین کو فعال کرنا، عامر کریم خان

نشتر ہسپتال :مریض کے ساتھ ریکارڈ ٹمپرنگ کا انکشاف

میاں چنوں میں جعلی چائے پتی بنانے والا گروہ گرفتار

ناجائز اسلحہ رکھنے پر ملزم گرفتار، مقدمہ درج

آج کے کالمز

ایاز امیر
کون راجے کون مہاراجے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کراچی کا نوحہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اساتذہ اور تبدیلی کا خواب
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
عالمی بساط اور داخلی سیاسی انتشار
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
یہ نظام کس لیے؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اچھے دوست کا انتخاب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر