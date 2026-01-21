صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

6سویٹس ،2ڈیری شاپس،2ریفریشمنٹ پوائنٹس کو جرمانے

  • سرگودھا
6سویٹس ،2ڈیری شاپس،2ریفریشمنٹ پوائنٹس کو جرمانے

132 لٹر کولڈ ڈرنکس،12لٹر ناقص آئل ،5کلو بسکٹس اور2لٹر جوس تلف

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) فوڈ اتھارٹی کی ٹیموں نے سرگودھا میں چیکنگ کے دوران6سویٹس شاپس،2ڈیری شاپس،2ریفریشمنٹ پوائنٹس اور1ہوٹل کونامکمل میڈیکل سرٹیفکیٹس، ریکارڈ کی عدم دستیابی ، ناقص سٹوریج،مضر صحت اشیاء سے اشیاء کی پروڈکشن ،زائد المعیاد کولڈ ڈرنکس اور اشیاء خوردونوش کی فروخت کے باعث مجموعی طور پر 1لاکھ 12ہزار روپے جرمانہ عائد کرتے ہوئے 132 لٹر کولڈ ڈرنکس،12لٹر ناقص آئل ،5کلو بسکٹس اور2لٹر جوس سمیت مضر صحت مصالحہ جات کے درجنوں پیکٹس تلف کیے جبکہ معمولی نقائص پر198فوڈ پوائنٹس کووارننگ نوٹسز جاری کیے گئے ہیں ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

گندگی پھیلانے والوں کیخلاف کارروائی، جرمانے کئے جائیں، رندھاوا

ڈیجیٹل نظام دفتری امور کو آسان بنائیں گے، کمشنر راولپنڈی

کراچی پلازہ آتشزدگی افسوسناک متاثرین کیساتھ ہیں، نفیسہ شاہ، روبینہ خالد

عوام کو ریلیف دینے کیلئے سہولت بازار قائم کررہے، افضل کھوکھر

اسلام آباد میں سرچ آپریشن، 26 افراد، 13 موٹر سائیکل تھانے بند

سنگین جرائم میں ملوث 6 اشتہاریوں سمیت 14 افراد گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
کون راجے کون مہاراجے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کراچی کا نوحہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اساتذہ اور تبدیلی کا خواب
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
عالمی بساط اور داخلی سیاسی انتشار
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
یہ نظام کس لیے؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اچھے دوست کا انتخاب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر