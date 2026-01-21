6سویٹس ،2ڈیری شاپس،2ریفریشمنٹ پوائنٹس کو جرمانے
132 لٹر کولڈ ڈرنکس،12لٹر ناقص آئل ،5کلو بسکٹس اور2لٹر جوس تلف
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) فوڈ اتھارٹی کی ٹیموں نے سرگودھا میں چیکنگ کے دوران6سویٹس شاپس،2ڈیری شاپس،2ریفریشمنٹ پوائنٹس اور1ہوٹل کونامکمل میڈیکل سرٹیفکیٹس، ریکارڈ کی عدم دستیابی ، ناقص سٹوریج،مضر صحت اشیاء سے اشیاء کی پروڈکشن ،زائد المعیاد کولڈ ڈرنکس اور اشیاء خوردونوش کی فروخت کے باعث مجموعی طور پر 1لاکھ 12ہزار روپے جرمانہ عائد کرتے ہوئے 132 لٹر کولڈ ڈرنکس،12لٹر ناقص آئل ،5کلو بسکٹس اور2لٹر جوس سمیت مضر صحت مصالحہ جات کے درجنوں پیکٹس تلف کیے جبکہ معمولی نقائص پر198فوڈ پوائنٹس کووارننگ نوٹسز جاری کیے گئے ہیں ۔