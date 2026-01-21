آر پی او کی زیر صدارت ٹریفک مینجمنٹ کمیٹی کا ماہانہ اجلاس
اجلاس میں ٹریفک حادثات اور ٹریفک جام رہنے والے مقامات کی نشاندہی کی گئی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ریجنل پولیس آفیسر سرگودھا، محمد شہزاد آصف خان کی زیرِ صدارت ٹریفک مینجمنٹ کمیٹی کا ماہانہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں تمام ڈی پی اوز، ایس پی سپیشل برانچ، ایس پی آپریشنز سیف سٹی، ایکسیئن ہائی وے ، آر ٹی سیکرٹریز ، ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسرز اور 1122 کے افسران نے شرکت کی۔اجلاس میں ٹریفک کی قوانین پر عملدرآمد، ڈرائیونگ لائسنس کے اجرا میں تیزی لانے اور ٹریفک کے متبادل راستوں کے حوالے سے تجاویز زیر غور لائی گئیں۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ زیادہ ٹریفک حادثات اور ٹریفک جام رہنے والے مقامات کی نشاندہی کرلی گئی ہے اور ان کے انسداد کے لیے ضروری اقدامات کئے جا رہے ہیں ۔