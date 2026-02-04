صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

110لٹر ملاوٹی دودھ،40کلو کھویا تلف کر دیا گیا

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)فوڈ سیفٹی ٹیم نے سرگودھا میں کارروائیاں کرتے ہوئے ہوئے پاؤڈر اور گھی سے پنیر بنانے پر ایک کھویایونٹ جبکہ ناقص اجزا ء سے مٹھائیاں بنانے پرایک سویٹس شاپ کو سیل کر تے ہوئے زائد المیعاد اشیاء کی فروخت ، نامکمل لیبلنگ، ریکارڈ کی عدم دستیابی ،ناقص سٹوریج اور قواعدوضوابط کی مسلسل خلاف ورزیوں کے باعث مجموعی طور پر 1لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا ،اس دوران 110لٹر ملاوٹی دودھ،40کلو ملاوٹی کھویا، 33لٹر زائد المعیاد کولڈ ڈرنکس تلف کیاجبکہ معمولی نقائص پر 67فوڈ پوائنٹس کووارننگ نوٹسز جاری کیے گئے ۔ 

 

