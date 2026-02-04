صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تھرڈ چیف آف آرمی سٹاف انٹر کلب ہاکی چیمپئن شپ کا انعقاد

  • سرگودھا
تھرڈ چیف آف آرمی سٹاف انٹر کلب ہاکی چیمپئن شپ کا انعقاد

نوجوانوں میں نظم و ضبط، ٹیم ورک اور قومی جذبے کو فروغ دیتے ہیں،مہر احمد خان

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سرگودھا میں منعقد ہونے والی تھرڈ چیف آف آرمی اسٹاف انٹر کلب ہاکی چیمپئن شپ میں پنجاب کے مختلف اضلاع سے آنے والی ٹیموں نے حصہ لیا۔ٹورنامنٹ کا مقصد نوجوان کھلاڑیوں کو مثبت سرگرمیوں کی جانب راغب کرنا اور قومی کھیل ہاکی کو فروغ دینا تھا۔ تقریب کے مہمانِ خصوصی ڈائریکٹر سپورٹس مہر احمد خان ہرل، راجہ محمد اقبال ایڈووکیٹ اور شیخ خالد محمود نے شرکت کی اور کھلاڑیوں کی خوب حوصلہ افزائی کی مہمانانِ خصوصی کا کہنا تھا کہ ایسے ٹورنامنٹس نوجوانوں میں نظم و ضبط، ٹیم ورک اور قومی جذبے کو فروغ دیتے ہیں ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

نشتر ہسپتال میں انتظامی امور بہتر بنانے کا حکم

انسداد پولیو مہم ، سو فیصد ہدف ہر صورت یقینی بنانے کا حکم

پتنگ بازی، پولیس بلا امتیاز کارروائی کریگی :اسماعیل کھاڑک

واسا کی غفلت ، مرکزی سپلائی لائن پھٹنے سے صاف پانی کا ضیاع

امدادی رقم میں خورد برد،سیلاب متاثرین سراپا احتجاج

سیوریج نظام درہم برہم ،علاقہ مکین مشکلات کا شکار

آج کے کالمز

ایاز امیر
بلوچستان پر سر کیا کھپانا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کمزور پارلیمنٹ کا انجام
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ زبان اور بے سمت پالیسیاں
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بھارت یورپی یونین معاہدے کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
طاقتوروں کا پردہ فاش
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دعا اور ذکرِ الٰہی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر