صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گورنمنٹ انبالہ مسلم کالج کا نام پروفیسر ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم کے نام سے منسوب کیا جائے تنظیموں کا مطالبہ

  • سرگودھا
گورنمنٹ انبالہ مسلم کالج کا نام پروفیسر ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم کے نام سے منسوب کیا جائے تنظیموں کا مطالبہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھا کی تمام تنظیموں نے وزیراعلی پنجاب محترمہ مریم نواز سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ گورنمنٹ انبالہ مسلم کالج کا نام پروفیسر ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم کے نام سے منسوب کرنے کا اعلان کریں۔۔۔

 کیونکہ ڈاکٹر پروفیسر ہارون الرشید تبسم کی علمی خدمات کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں اور دنیا بھر میں ان کے لاکھوں شاگرد انسانیت کی خدمت کے ساتھ ساتھ سرگودھا کا نام روشن کر رہے ہیں لہذا ضرورت امر کی ہے کہ ڈاکٹر پروفیسر ہارون الرشید کے نام پر گورنمنٹ انبالہ مسلم کالج کا نام پروفیسر ہارون الرشید تبسم رکھا جائے کیونکہ انہوں نے اس کالج میں بھی اپنی خدمات پیش کی۔ اور 100 سے زائد کتابیں مختلف موضوعات پر لکھ کر نام پیدا کیا انہیں مختلف ایوارز بھی مل چکے ہیں لہذا تمام تنظیموں نے مشترکہ طور پر حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ گورنمنٹ انبالہ کالج کا نام ان کے نام پر رکھا جائے

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سی ڈی اے بورڈ اجلاس، تسلیم شدہ کچی آبادیوں کو ریگولیٹ کرنیکی منظوری

سکرین ہاؤسز کیلئے ٹینڈرنگ کے عمل کو مزید تیز کرنے کا فیصلہ

راولپنڈی کچہری چوک منصوبہ،تکمیل کیلئے 30اپریل کی ڈیڈ لائن مقرر

گراں فروشی، ذخیرہ اندوزی برداشت نہیں کی جائیگی، سلمہ بٹ

بس ٹرمینلز پر چہرے شناخت کرنیوالے کیمرے لگانیکا فیصلہ

اسلام آباد کی سکیورٹی سخت،جرائم پیشہ افراد کی نگرانی کی ہدایت

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس لمحے معنی ٔ جہاد کیا ہے؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گھڑی سے جہاز تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
نصاب اور استاد تبدیلی کے منتظر ہیں
شاہد صدیقی
محمد حسن رضا
جہاز، گاڑیاں اور خالی دیگچیاں
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
الہ آباد کی تلوار جو شاعر نے اپنے گلے پر پھیر لی
نسیم احمد باجوہ
جویریہ صدیق
رمضان المبارک کے فیوض و برکات
جویریہ صدیق