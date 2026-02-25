صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریسٹورنٹس،ٹی ہاؤسزکو سیل ٹیکس کے دائرہ کار میں لانے کے اقدامات

  • سرگودھا
ریسٹورنٹس،ٹی ہاؤسزکو سیل ٹیکس کے دائرہ کار میں لانے کے اقدامات

ضلع میں 467چھوٹے بڑے ریسٹورنٹس،12سو ٹی و کافی شاپس،814پارلرز قائم

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلع میں ریسٹورنٹس’ کیفے ’ ٹی ہاؤسز’ کافی شاپس اور پارلر کو پنجاب سیل ٹیکس کے دائرہ کار میں لانے اورٹیکس کے از سر نو تعین کیلئے اقدامات شروع کر دیئے گئے ،ذرائع کے مطابق اس سلسلہ میں پنجاب ریونیو اتھارٹی کی ہدایت پر سرگودھا سمیت دیگر تحصیلوں میں سرکاری طور پر سروے کر کے ریسٹورنٹس’ کیفے ’ ٹی ہاؤسز’ کافی شاپس اور پارلرز کے مالکان کے کوائف گزشتہ سال جمع کئے گئے تھے ، اعداد و شمار کے مطابق ضلع میں 467چھوٹے بڑے ریسٹورنٹس،12سو سے زائد ٹی و کافی شاپس،814بیوٹی پارلرز قائم ہیں جن پر آمدن اور مالی پوزیشن کی تفصیلات ریونیو اتھارٹی کوان پر عائد کئے جانیوالے ٹیکس کے تعین کیلئے بھجوادی گئی ہیں،اور آئندہ مالی سال کے تحت مذکورہ شعبوں پر ٹیکس کا از سر نو تعین کر کے ان سے وصولیاں شروع کر دی جائیں گی جس سے ریونیو وصولی میں سالانہ کروڑوں روپے تک اضافہ متوقع ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ریلوے سٹیشن کے گرد ترقیاتی کام سست روی کا شکا ر

جھگڑوں کی روک تھام :جنرل ہسپتال انتظامیہ کا پولیس کو مراسلہ

گورنر سلیم حیدر کی بری امام کے مزار پرحاضری

ڈی جی ایل ڈی اے کا شہرکے ترقیاتی منصوبوں کادورہ

کمشنر کا ننکانہ کادورہ ،سہولت بازار میں سہولیات کا بھی جائزہ

ایئرپورٹ پر مسافروں کیلئے نئے بورڈنگ برج نصب کرنے کا فیصلہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس لمحے معنی ٔ جہاد کیا ہے؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گھڑی سے جہاز تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
نصاب اور استاد تبدیلی کے منتظر ہیں
شاہد صدیقی
محمد حسن رضا
جہاز، گاڑیاں اور خالی دیگچیاں
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
الہ آباد کی تلوار جو شاعر نے اپنے گلے پر پھیر لی
نسیم احمد باجوہ
جویریہ صدیق
رمضان المبارک کے فیوض و برکات
جویریہ صدیق