صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈیرہ مویشیاں پر 32لاکھ کی دس گائیں، بھینسیں پر اسرار طور پر ہلاک

  • سرگودھا
ڈیرہ مویشیاں پر 32لاکھ کی دس گائیں، بھینسیں پر اسرار طور پر ہلاک

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) موضع مٹھہ لک میں بشیر احمد نامی فارمر کے ڈیرہ مویشیاں پر 32لاکھ روپے مالیت کی دس عدد گائیں، بھینسیں پر اسرار طور پر ہلاک ہو گئیں۔۔۔

 اطلاع ملنے پر لائیو سٹاک کی ٹیم نے آ کر چیک کیا تو رپورٹ کے مطابق مویشیوں کو زہر دیا گیا ہے جس پر متاثرہ شخص نے دیہہ کے ممتاز وغیرہ تین افراد کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا،متاثرہ شخص کا کہنا ہے کہ ملزمان اہل دیہہ کے سامنے مویشی ہلاک کرنے کا اقرار بھی کرتے ہیں اور دھمکاتے بھی ہیں ، جس پر پولیس مصروف تفتیش ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ترقیاتی منصوبے ٹائم لائن میں مکمل کرنے کا حکم

ڈی سی کا سکول کا دورہ، ناقص صفائی پر ایڈمن سے جواب طلب

ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ کا رمضان سہولت بازار کا دورہ

تاجر برادری کا پاک فوج کے ساتھ یکجہتی کا اعلان

بی زیڈ یو میں معاشرتی مسائل اجاگر کرنے کیلئے پوسٹر نمائش

زکریا یونیورسٹی میں نومنتخب ایمپلائز یونین کو مبارکباد

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہمارے ہاتھ بندھے کے بندھے رہ گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سکندر سے اسرائیل تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق : اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
تیل، ڈالر اور بارود
محمد حسن رضا
سلمان غنی
غضب للحق، کھلا اور واضح پیغام
سلمان غنی