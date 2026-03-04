صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معطل بلڈنگ چیکر مبینہ طور پر 50 ہزار رشوت وصول کرتے رنگے ہاتھوں گرفتار

  • سرگودھا
معطل بلڈنگ چیکر مبینہ طور پر 50 ہزار رشوت وصول کرتے رنگے ہاتھوں گرفتار

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کینٹ بورڈ سرگودھا سے 19 فروری کو معطل کیے گئے بلڈنگ چیکر کو مبینہ طور پر 50 ہزار روپے رشوت وصول کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔

ذرائع کے مطابق ایک شہری کی شکایت پر کارروائی عمل میں لائی گئی۔ اس سلسلے میں فیڈرل انویسٹی گیشن ایجنسی سرگودھا سرکل کے انسپکٹر نے مجسٹریٹ کے ہمراہ چھاپہ مارا اور مدثر علی نامی بلڈنگ چیکر کو 78 چک کے قریب سے مبینہ طور پر 50 ہزار روپے رشوت وصول کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے ،کینٹ بورڈ حکام کا کہنا ہے کہ ملزم کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی اور کسی بھی بدعنوان اہلکار کو رعایت نہیں دی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

حب کینال سے لاکھوں گیلن پانی چوری کا انکشاف

سندھ ہائیکورٹ کا ادارہ ترقیات کے افسران کی تنخواہوں کی ضبطی ختم کرنے کا حکم

انسینیریشن پلانٹ کی مرمت اور بحالی کے منصوبے کا افتتاح

سیلانی ویلفیئر کے تحت اے آئی کوڈنگ نائٹ کا اہتمام

شہر کی 139 اہم سڑکوں کی ازسرِ نو تعمیر کا فیصلہ

پی ٹی آئی رہنماؤں پر تشدد پولیس افسران کو نوٹس جاری

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہمارے ہاتھ بندھے کے بندھے رہ گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سکندر سے اسرائیل تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق : اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
تیل، ڈالر اور بارود
محمد حسن رضا
سلمان غنی
غضب للحق، کھلا اور واضح پیغام
سلمان غنی